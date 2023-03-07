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    • Haberler
    • 07.03.2023 16:46
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    • 07.03.2023 16:46
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    2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSÜ sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ!

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ 2023 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından deprem nedeniyle ertelenen MSÜ için yeni tarih belli oldu. Peki, 2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSÜ sınavına kaç gün kaldı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    MSB sınavları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklanmıştı. Peki, 2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSÜ sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ!

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
    Milli Savunma Bakanlığı, 2023 MSÜ sınavının belirlenen yeni tarihini duyurdu. Açıklamada ''2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Sınav Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

    MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.

        ÖSYM YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

        ÖSYM Başkanı yaptığı açıklamada "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir.

        Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler" diye konuştu.
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