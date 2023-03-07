MSB sınavları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklanmıştı. Peki, 2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSÜ sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ!
2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı, 2023 MSÜ sınavının belirlenen yeni tarihini duyurdu. Açıklamada ''2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Sınav Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.