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    • Haberler
    • 07.03.2023 17:26
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    • 07.03.2023 17:39
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    SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem nerede oldu? 7 Mart 2023 AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! Gürün, Hafik...

    Son dakika... Sivas'ın Görün ilçesinde saat 17:18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar internet arama motorlarında '7 Mart 2023 az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?' sorularına yanıt ararken bir yandan da AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi araştırılıyor. Özellikle Sivas ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte AFAD ve KANDİLLİ'den son dakika açıklamalar!

    SİVAS’TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

    SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ... Sivas'ın Görün ilçesinde saat 17:18'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 7 Mart 2023 son depremler listesi AFAD- Kandilli!

    SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Sivas'ın Görün ilçesinde bugün saat 17:18'de 4.2 büyüklüğünde deprem medyana geldini bildirdi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİ TIKLAYINIZ

    7 MART 2023 SON DEPREMLER!

    Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47 ve 14.48'de 4.7 ve 4.4 ve saat 14.53'te de 4.3 büyüklüklerinde üç deprem meydana geldi.

        VALİ ESMER'DEN İLK AÇIKLAMA

        Kayseri Valisi Şenol Esmer, depreme ilişkin, "07.03.2023 tarih, saat 14:47 de merkez üssü İncesu ilçemiz olarak belirlenen 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" açıklaması yaptı.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        AFAD BAşkanı Yunus Sezer de yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" diye konuştu.
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