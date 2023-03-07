SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem nerede oldu? 7 Mart 2023 AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! Gürün, Hafik...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ... Sivas'ın Görün ilçesinde saat 17:18'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 7 Mart 2023 son depremler listesi AFAD- Kandilli!
SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Sivas'ın Görün ilçesinde bugün saat 17:18'de 4.2 büyüklüğünde deprem medyana geldini bildirdi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİ TIKLAYINIZ
7 MART 2023 SON DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47 ve 14.48'de 4.7 ve 4.4 ve saat 14.53'te de 4.3 büyüklüklerinde üç deprem meydana geldi.