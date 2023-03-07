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    • Haberler
    • 07.03.2023 17:15
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    • 07.03.2023 17:25
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    Oturduğu 55 yıllık apartmandan taşındı ev sahibi kiraya vereceğini söyleyince "Bu bina çürüktür" yazılı pankart astı

    Kadıköy'de 5 katlı apartmanın en üst katında oturan kiracı, ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyleyince "Bu bina çürüktür" yazılı pankart asıp evi boşalttı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bu bina çürüktür pankartı asıp evi boşalttı

    Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak üzerinde bulunan 55 yıllık 5 katlı bir binanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, binanın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle daireyi boşalttı. Evden ayrılmadan önce dairenin penceresine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart asan Coşkun, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

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    "DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI İÇİN EVİ BOŞALTTIM"
    Coşkun paylaşımında, "Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak No:44'teki (Kayy-Der binası) yapı çürüktür" ifadelerine yer verdi.

    "BURALARIN SAĞLAM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
    Davut Kaynar isimli bir mahalleli, "Deprem yaşadık. O korkuyla 'benim apartmanım nasıl acaba' diye aşağı inip bakıyor ki eliyle bile kolonlardaki betonu kopartabiliyor. İstanbul'un yüzde 80'i çürük zaten. Farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Vatandaş oturduğu evin sağlam mı çürük olduğunu bilsin diye bu bilinçlendirmeyi yapmak istediğini düşünüyorum. Genel olarak bakarsanız hepsi 50-60 yıllık binalar. Buraların sağlam olduğunu düşünmüyorum. Yel değirmeni İstanbul'da ilk apartman yapılan yerlerdendir" dedi.

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