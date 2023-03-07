Oturduğu 55 yıllık apartmandan taşındı ev sahibi kiraya vereceğini söyleyince "Bu bina çürüktür" yazılı pankart astı

"BURALARIN SAĞLAM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Davut Kaynar isimli bir mahalleli, "Deprem yaşadık. O korkuyla 'benim apartmanım nasıl acaba' diye aşağı inip bakıyor ki eliyle bile kolonlardaki betonu kopartabiliyor. İstanbul'un yüzde 80'i çürük zaten. Farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Vatandaş oturduğu evin sağlam mı çürük olduğunu bilsin diye bu bilinçlendirmeyi yapmak istediğini düşünüyorum. Genel olarak bakarsanız hepsi 50-60 yıllık binalar. Buraların sağlam olduğunu düşünmüyorum. Yel değirmeni İstanbul'da ilk apartman yapılan yerlerdendir" dedi.

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