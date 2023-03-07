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    • Haberler
    • 07.03.2023 18:58
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    • 07.03.2023 19:09
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    Başakşehir'de aşırı hız felaketi oldu: Çarptığı bariyer otomobile ok gibi saplandı

    Başakşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Aşırı hızla ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce hafif ticari araca ardından bariyerlere çarptı. Bariyer otomobile adeta ok gibi saplanırken, kazada bir kişi hafif yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çarptığı bariyer otomobile ok gibi saplandı

    Kaza, saat 17.30 sıralarında, Güvercintepe Mahallesi Güney yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen 35 AJD 054 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında bulunan kaldırımın üzerine çıktı.

    BARİYER OK GİBİ SAPLANDI
    06 BJT 595 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobil savrularak bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobildeki iki kişiden biri hafif şekilde yaralandı.

    Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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        Haberler Haberler Başakşehir'de aşırı hız felaketi oldu: Çarptığı bariyer otomobile ok gibi saplandı
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