Yeğenini 1 yıl boyunca 'çöp ev'de odaya kilitleyen vicdansız teyzeye 27 yıl hapis istemi

"ÇOCUK NE HALDE OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL"

UCİM Hukuk Koordinatörü avukat Mine Rana Kahramanoğlu da "Yargılamada teyze tutuklu yargılanıyor, duruşma salonundaydı. Biz de katılma taleplerimizi sunduk. Baro'nun ve bizim katılma talebimiz ret oldu maalesef ve duruşmanın kapalı olarak yapılmasına karar verildi. Çocuğumuzun daha önce ifadesi alındı, dosyada mevcut. Bundan sonra da dosyanın takipçisiyiz biz UCİM olarak. Teyzesini anne olarak biliyor. Tabii ki çocuk olduğu için, başına ne geldiğini, çok bilmiyor. Yani bir bakımsızlık var ama çocuğun algısı zaten o şekilde olduğu için ne halde olduğunun farkında değil maalesef" şeklinde konuştu.

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