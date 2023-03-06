Hataylı depremzede ölen ailesi için Berat Kandili'nde ellerini semaya açarak dua etti

"ALLAH İNŞALLAH BİR DAHA DA BÖYLE BİR FELAKETİ YAŞATMAZ"

Annesini ve eşini depremde kaybettiğini belirten Masaracıoğlu, şöyle devam etti:

"Burası yerle bir oldu. Annemi ve eşimi kaybettim, yalnız kaldım. Kurban olduğum Allah inşallah bir daha da böyle felaketi yaşatmaz . Onun için ellerimi açtığım her gün dua ediyorum. Milletime, vatanıma zarar ziyan gelmesin. Öksüz kalanlara da Allah sabırlar versin. Enkaz altından çıkanlara Allah şifa versin. Yerlerini kaybetmişlere Allah yardım etsin. Yani ne diyeyim duamdan başka bir şeyim yok." dedi.

İslam aleminin kandilini kutlayan Masaracıoğlu, "Müslümanların kandili mübarek olsun. Duamdan başka bir şeyim yok. Böyle bir felaket keşke olmasaydı ama oldu. Yani bu Allah'tan geldi, kuldan gelmedi. Çok şükür Allahıma. İnşallah ramazan ayında güzellikler olur. İnşallah ramazanda iyi oluruz." şeklinde konuştu.

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