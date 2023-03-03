ULUSAL STAJ PROGRAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ulusal Staj Programı nedir, başvuru nasıl yapılır? Son dakika duyuru!

Son dakika... Duyuru Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesinden yayımlandı. Başvuruda bulunamayan veya son başvuru tarihini kaçıran gençleri ilgilendiriyor.
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Ulusal Staj Programına başvuruda bulunamayan veya son başvuru tarihini kaçıranların yeni başvuru yapabileceği duyuruldu.
Başvurusunu tamamlayan adaylar ise il/ilçe tercihlerini 13 Mart'a kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden seçebilecek.
Söz konusu duyuru, Ofisin sosyal medya hesabında da yer alırken, "#SeninİçinSeferbiriz!" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Deprem felaketi nedeniyle Ulusal Staj Programı'nı yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıyoruz." ifadesine yer verildi.
ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?
Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.
Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.