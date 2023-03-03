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    • Haberler
    • 04.03.2023 00:35
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    • 04.03.2023 00:35
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    Başkan Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı

    Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı.

    Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.

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