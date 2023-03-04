Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.03.2023 12:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2023 12:05
    ABONE OL

    Hisse kodu, fiyatı, bankaları... Göknur Gıda halka arz ne zaman, kat lot düşer? Eşit mi, oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Borsa İstanbul'un işlemlerine ara vermesiyle ertelenen Göknur Gıda halka arz oluyor. Türkiye'deki 4 farklı ilde 10 tesis ve 10 bin dekarlık meyve bahçesiyle günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda halka arzı 8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Yeni halka arz tarihi açıklandı. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman, kat lot düşer? Göknur Gıda halka arz eşit mi, oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek?

    takvim.com.tr
    Göknur Gıda halka arz ne zaman, kat lot düşer?

    Göknur Gıda halka arz oluyor. Bu noktada Göknur Gıda halka arz hakkında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman, kat lot düşer? Göknur Gıda halka arz eşit mi, oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek? Göknur Gıda halka arz hangi banka? İşte yorumlar ve diğer detaylar...

    GÖKNUR GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN, KAT LOT DÜŞER?

    Göknur Gıda paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu. İşte o tarihler:

    👉 1-2-3 Mart 2023

    Bireysele dağıtılacak lot 57.060.000 adet

    500.000 Katılıma 114 Lot (1255 TL)

    600.000 Katılıma 95 Lot (1045 TL)

    700.000 Katılıma 82 Lot (902 TL)

    800.000 Katılıma 71 Lot (781 TL)

    900.000 Katılıma 63 Lot (693 TL)

    1.000.000 Katılıma 57 Lot (628 TL)

    GÖKNUR GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    3 gün boyunca sürecek olan talep toplama aşamasında 79.250.000 TL nominal değerli paylar, 11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

    Hisseler eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

        GÖKNUR GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Firmanın halka arz sürecinde aracı kurum Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş olacak. Hisse alımlarında başvuru yerleri şunlar olacak:

        A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

            Piramit Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            QNB Finansbank A.Ş.

            Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Odea Bank A.Ş.

            Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

            Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            T. Vakıflar Bankası T.A.O.

            Yatırım Finans Menkul Değerler A.Ş.

            Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

            Pay Menkul Değerler A.Ş.

            Prim Menkul Değerler A.Ş.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başım Belada dizisi
            Haberler Haberler Hisse kodu, fiyatı, bankaları... Göknur Gıda halka arz ne zaman, kat lot düşer? Eşit mi, oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek?
                SON DAKİKA