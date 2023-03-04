Formula 1 yarışı 2023 yılında Bahreyn GP ile başlayacak. Antrenman seanslarımnın ardından asıl yarış ise 5 Mart 2023'te saat 18:00'de yapılacak. Peki Formula 1 antreman turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izleme yolları ve diğer merak edilenler...
FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İlk Formula 1 yarışı bugün yani 3 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak. 2 gün sürecek antrenman seansları sonrası asıl yarış ise 5 Mart 2023'te saat 18:00'de yapılacak.
Formula 1 yarışları S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
FORMULA 1 TAKVİMİ 2023
Mart 5 Bahreyn GP
Mart 19 Suudi Arabistan GP
Nisan 2 Avustralya GP
Nisan 30 Azerbaycan GP
Mayıs 7 Miami GP
21 Emilia Romagna GP