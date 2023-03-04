Formula 1 yarışı 2023 yılında Bahreyn GP ile başlayacak. Antrenman seanslarımnın ardından asıl yarış ise 5 Mart 2023'te saat 18:00'de yapılacak. Peki Formula 1 antreman turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izleme yolları ve diğer merak edilenler...