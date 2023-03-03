"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)

BERAT KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan ayında tuttuğunuz oruç gibi, kandil günü için sahura kalkıp niyetlenmelisiniz. Dilerseniz; "Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!" diyebilirsiniz.