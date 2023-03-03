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    • Haberler
    • 03.03.2023 23:56
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    • 03.03.2023 23:56
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından CHP'li Nazlıaka hakkında suç duyurusu

    Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın, refakatsiz bir çocuğu 3'üncü kişilere teslim ettiğine yönelik açıklamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlık’tan CHP’li Nazlıaka hakkında suç duyurusu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın katıldığı bir televizyon programında refakatsiz bir çocuğu 3'üncü kişilere teslim ettiğini iddia ettiği hatırlatılarak, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek, müreffeh bir Türkiye'ye hazırlamak için gerekli planlamaların ve çalışmaların bakanlık olarak titiz şekilde koordine edildiği belirtildi.

    Bu kapsamda, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimleri için bütün imkanların seferber edildiği kaydedilerek, "Bir parti görevlisinin tamamen kanunlarımıza aykırı olacak şekilde, görev ve yetkisi olmadığı halde deprem nedeniyle refakatsiz kalan çocukları bakanlığımızın bilgisi ve izni olmadan aile yanına yerleştirdiklerini açık bir şekilde ifade etmesine göz yumamayız. Söz konusu şahıs televizyon programında yaptığı konuşmasında, refakatsiz kalan çocukların bakanlığın himayesi altına alınması gerektiği hususunu bilmesi ve bu hususu yayın esnasında açıkça beyan etmesine rağmen, çocuk yaşta bir evladımızı güvenilirliğinden emin olunmayan 3'üncü şahıslara yasadışı bir şekilde teslim ettiklerini açıkça ifade etmiştir. Bu nedenle bakanlığımızca söz konusu şahıs hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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