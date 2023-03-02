Polis telsizinde yıkılan binalarla ilgili anonslar depremin boyutunu gözler önüne serdi

Haber merkezindeki polislerin, İl Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili, 'Deprem konusu hala devam ediyor. Binada kalalım mı?' anonsu sonrası, şube müdürü de 'Kiriş ve kolanlarda, çatlak var mı?' diye sordu, sadece panellerin söküldüğü yönünde cevap alınca da 'Şu an için beklemede kalın. Ben de geliyorum' diye anons etti.

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