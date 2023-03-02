Millet çocuklarını bağrına bastı! 347 binin üzerinde koruyucu aile talebi

250 SOSYAL MARKET HİZMET VERİYOR

Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor. Olabilir ki engelli, yaşlı ya da küçük çocuğu olan vatandaşlarımız ya da kırsalda olan vatandaşlarımız bu sosyal marketlere erişemeyebilirler. Onları da düşünerek gezici sosyal marketler oluşturduk. Hali hazırda 5 tane gezici mobil TIR'ımız var ama önümüzdeki günlerde inşallah bu sayıyı hızlıca 10'a çıkaracağız. Bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başında 10 adet gezici mobil TIR'ımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek."

347 BİNİN ÜZERİNDE KORUYUCU AİLE TALEBİ

Sözlerini sürdüren Bakan Yanık, "Gayet tabi ki son derece zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak pek çok badireyi büyük bir vakarla atlatan milletimiz bu süreci de inşallah yine hep birlikte omuz omuza birbirimize destek olarak atlatacağız.

Sadece bir tek çalışma bile bize bu milletin ihtiyaç halinde ne kadar büyük bir dayanışma örneği sergilediğini, ne kadar büyük bir şefkat sağanağına dönüştüğünü göstermeye yetiyor. 1 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar bakanlığımıza 660 koruyucu aile müracaatı varken, 6 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar 347 binin üzerinde koruyucu aile talebi var.