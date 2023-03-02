Millet çocuklarını bağrına bastı! 347 binin üzerinde koruyucu aile talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaretler için Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Yanık ilk olarak Elbistan ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde bulunan çadırkenti ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.
DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN KALKIP KOŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ
Depremzedelerle görüşen ve görevlilerden bilgi alan Bakan Yanık, buradan Mükremin Halil Lisesi'ne kurulan Sosyal Market'i ziyaret etti. Ardından Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Metesa Fabrikasına geçen Bakan Yanık, sosyal yardımların yapıldığı ana depoda incelemede bulundu.
Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, şunları söyledi:
"Hepimiz çok kederli günlerin içinden geçiyoruz. Ama bu millet necip bir millettir. Devlet millet el ele şiarıyla inşallah bu yaralarımızı hızlıca saracağız. İnşallah düştüğümüz yerden kalkıp yeniden koşmaya başlayacağız. Bu milletin birer evladı olarak üzerime düşeni milletin bize ihtiyacı olduğu zamanda yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün sizlerle Bakanlığımızın koordinasyonunda ve sorumluluğunda olan ayni bağış deposunda bir araya geldik.
YATILI KURULUŞLARIMIZI GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKTİK
Afet ve acil durum hallerinde yani 6 Şubat önce Pazarcık daha sonra Elbistan depremlerinin hemen akabinde öncelikle Bakanlık olarak yatılı kuruluşlarımızı hemen güvenli bölgelere çektik. Deprem hasarı olup olmadığına bakmaksızın çocuk kuruluşlarımızı, engelli kuruluşlarımızı, yaşlı kuruluşlarımızı, huzurevlerimizi ve kadın konuk evlerimizi hızlıca güvenli bölgelere çektik.