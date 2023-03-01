Omuz Omuza Bağış Kampanyası BAĞIŞ EKRANI (SMS-IBAN) DESTEK yazıp 8332'ye gönder! Deprem bağışı nasıl yapılır? Banka banka hesap numarası!

1 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen Omuz Omuza bağış kampanyası SMS numarası ve IBAN yoluyla bağışları depremzedelere ulaştırıyor. Peki, Omuz Omuza kampanyasına nasıl bağış yapılır? İşte detaylar...
OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAPMANYASI SMS NASIL GÖNDERİLİR?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde birçok ev yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Bölgeye şu ana kadar birçok para ve malzeme yardımı yapılırken bağış kampanyaları yürütülmeye devam ediyor. 1 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen Omuz Omuza bağış kampanyasına SMS yoluyla bağış yapılabiliyor. DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek Omuz Omuza bağış kampanyasına SMS ile bağış gönderilebilirsiniz.
KATILIMCILAR BELLİ OLDU
BAŞKANLAR:
Mehmet Büyükekşi (TFF), Lale Orta (MHK), Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ali Koç (Fenerbahçe), Dursun Özbek (Galatasaray), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor), Memik Yılmaz (Gaziantep), Göksel Gümüşdağ (Başakşehir), Fatih Özgökçen (Konyaspor), Mecnun Otyakmaz (Sivasspor), Nahid Ramazan Yamak (Giresunspor), Aziz Çetin (Antalyaspor), Tarık Aksar (Ümraniyespor), Hasan Çavuşoğlu (Alanyaspor), Fatih Saraç (Kasımpaşa), Ali Çamlı (Kayserispor), Süleyman Hurma (Karagümrük), Faruk Koca (Ankaragücü), Ecmel Sarıalioğlu (İstanbulspor).