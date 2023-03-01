Omuz Omuza Bağış Kampanyası BAĞIŞ EKRANI (SMS-IBAN) DESTEK yazıp 8332'ye gönder! Deprem bağışı nasıl yapılır? Banka banka hesap numarası!

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAPMANYASI SMS NASIL GÖNDERİLİR?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde birçok ev yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Bölgeye şu ana kadar birçok para ve malzeme yardımı yapılırken bağış kampanyaları yürütülmeye devam ediyor. 1 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen Omuz Omuza bağış kampanyasına SMS yoluyla bağış yapılabiliyor. DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek Omuz Omuza bağış kampanyasına SMS ile bağış gönderilebilirsiniz.