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    • Haberler
    • 01.03.2023 20:16
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    • 01.03.2023 20:23
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    Omuz Omuza Bağış Kampanyası BAĞIŞ EKRANI (SMS-IBAN) DESTEK yazıp 8332'ye gönder! Deprem bağışı nasıl yapılır? Banka banka hesap numarası!

    Maraş'ta yaşanan üzücü deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kez de tüm spor camiası Kahramanmaraş için “Omuz Omuza” bağışını başlattı. 1 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen Omuz Omuza bağış kampanyası SMS numarası ve IBAN yoluyla bağışları depremzedelere ulaştırıyor. Peki, Omuz Omuza deprem bağışı nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Omuz Omuza Bağış Kampanyası BAĞIŞ EKRANI!

    1 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen Omuz Omuza bağış kampanyası SMS numarası ve IBAN yoluyla bağışları depremzedelere ulaştırıyor. Peki, Omuz Omuza kampanyasına nasıl bağış yapılır? İşte detaylar...

    OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAPMANYASI SMS NASIL GÖNDERİLİR?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde birçok ev yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Bölgeye şu ana kadar birçok para ve malzeme yardımı yapılırken bağış kampanyaları yürütülmeye devam ediyor. 1 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen Omuz Omuza bağış kampanyasına SMS yoluyla bağış yapılabiliyor. DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek Omuz Omuza bağış kampanyasına SMS ile bağış gönderilebilirsiniz.

    KATILIMCILAR BELLİ OLDU

    BAŞKANLAR:

    Mehmet Büyükekşi (TFF), Lale Orta (MHK), Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ali Koç (Fenerbahçe), Dursun Özbek (Galatasaray), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor), Memik Yılmaz (Gaziantep), Göksel Gümüşdağ (Başakşehir), Fatih Özgökçen (Konyaspor), Mecnun Otyakmaz (Sivasspor), Nahid Ramazan Yamak (Giresunspor), Aziz Çetin (Antalyaspor), Tarık Aksar (Ümraniyespor), Hasan Çavuşoğlu (Alanyaspor), Fatih Saraç (Kasımpaşa), Ali Çamlı (Kayserispor), Süleyman Hurma (Karagümrük), Faruk Koca (Ankaragücü), Ecmel Sarıalioğlu (İstanbulspor).

        TEKNiK DiREKTÖRLER:

        Stefan Kuntz (A Milli Erkek Futbol Takımı), Necla Güngör Kırağası (A Milli Kadın Futbol Takımı), Şenol Güneş (Beşiktaş), Jorge Jesus (Fenerbahçe), Okan Buruk (Galatasaray), Abdullah Avcı (Trabzonspor), Volkan Demirel (Hatayspor), Erdal Güneş (Gaziantep), Recep Uçar (Ümraniye), Fatih Tekke (İstanbul), Rıza Çalımbay (Sivasspor), Vincenzo Montella (Adana Demirspor), Çağdaş Atan (Kayserispor), Andrea Pirlo (Karagümrük), Sedat Ağçay (Ankaragücü), Selçuk İnan (Kasımpaşa), Hakan Keleş (Giresunspor), Nuri Şahin (Antalyaspor), Emre Belözoğlu (Başakşehir).

        ÖZEL KONUKLAR:

        Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Yılmaz Vural, Nihat Kahveci, Arda Turan. Ayrıca; Süper Lig futbolcuları, hakemler ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz.

        FUTBOLCULAR:

        Cenk Tosun, Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Altay Bayındır, Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai (Fenerbahçe), Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Galatasaray), Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Bakasetas (Trabzon)
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        Türk futbolu depremzedeler için Omuz Omuza!
        Haberler Haberler Omuz Omuza Bağış Kampanyası BAĞIŞ EKRANI (SMS-IBAN) DESTEK yazıp 8332'ye gönder! Deprem bağışı nasıl yapılır? Banka banka hesap numarası!
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