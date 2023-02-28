Kamu bankaları duyurdu! 800.000, 900.000, 1,2,3 milyon TL 15 YIL vadeli KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ!

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilere kentsel dönüşüm kredisi deniliyor. İşte kentsel dönüşüm kredisi başvuru detayları...
KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,
Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,
Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ ÖZELLİKLERİ
1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.