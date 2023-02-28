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    • Haberler
    • 28.02.2023 17:51
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    • 28.02.2023 17:56
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    Kahramanmaraş deprem son dakika! 28 Şubat Kahramanmaraş'ta büyük deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

    Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. Kahramanmaraş'ta yeni bir deprem meydana geldi. AFAD son dakika gelişmeleri aktardı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! 4.5 şiddetinde...

    Son depremler listesi arama motorlarında araştırılıyor. AFAD tarafından son dakika liste paylaşıldı. İşte detaylar...

    Kahramanmaraş'ta saat 17.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

    AFAD depremin Onikişubat ilçesinde meydana geldiğini duyurdu.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.02.28 17:44:26 37.4047 36.8460 3.9 -.- 1.2 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.02.28 17:39:53 37.8335 36.5798 5.0 -.- 4.6 4.5 CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.02.28 17:38:01 37.1977 37.0330 8.1 -.- 1.8 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
    2023.02.28 17:32:54 37.9685 37.5843 5.0 -.- 2.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.02.28 17:31:39 37.4812 36.3325 5.4 -.- 2.0 -.- HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel


        2023.02.28 17:22:32 36.6835 35.9442 5.2 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2023.02.28 17:20:16 38.3313 39.4257 10.9 -.- 2.0 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
        2023.02.28 17:17:38 38.3358 36.4792 5.0 -.- 1.2 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
        2023.02.28 17:13:41 38.0270 36.5647 14.4 -.- 1.7 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.28 17:10:22 37.9448 37.7980 17.7 -.- 2.0 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.02.28 17:03:44 38.3308 37.4692 15.5 -.- 2.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.28 17:01:24 38.3607 37.5267 4.7 -.- 1.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel


        2023.02.28 16:59:26 36.5663 36.1868 13.8 -.- 1.4 -.- DUGUNYURDU-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
        2023.02.28 16:57:23 37.7910 35.8647 5.1 -.- 1.8 -.- YEREBAKAN-FEKE (ADANA) İlksel
        2023.02.28 16:51:46 38.2757 38.3612 8.6 -.- 3.1 3.2 KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
        2023.02.28 16:48:00 38.0203 37.2057 8.0 -.- 2.4 -.- ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
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        Haberler Haberler Kahramanmaraş deprem son dakika! 28 Şubat Kahramanmaraş'ta büyük deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!
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