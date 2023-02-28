Kahramanmaraş deprem son dakika! 28 Şubat Kahramanmaraş'ta büyük deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

Son depremler listesi arama motorlarında araştırılıyor. AFAD tarafından son dakika liste paylaşıldı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta saat 17.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD depremin Onikişubat ilçesinde meydana geldiğini duyurdu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.28 17:44:26 37.4047 36.8460 3.9 -.- 1.2 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 17:39:53 37.8335 36.5798 5.0 -.- 4.6 4.5 CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 17:38:01 37.1977 37.0330 8.1 -.- 1.8 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.28 17:32:54 37.9685 37.5843 5.0 -.- 2.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 17:31:39 37.4812 36.3325 5.4 -.- 2.0 -.- HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel