Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.02.2023 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2023 09:05
    ABONE OL

    İYİKİ VARSIN EREN hayatı ve biyografisi! Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül ne zaman öldü? Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi?

    Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin çekimleri Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde gerçekleştirildi.

    takvim.com.tr
    Eren Bülbül ne zaman öldü? Eren Bülbül kimdir?

    Bu akşam tv yayın akışı listesinde yer alan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren, yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar'ın yaptığı, senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmin başrollerinde ise İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel yer alıyor. Peki, Eren Bülbül kimdir? İşte detaylar...

    EREN BÜLBÜL KİMDİR?

    Eren Bülbül (1 Ocak 2002, Trabzon - 11 Ağustos 2017, Trabzon), Türk emniyet güçleri ile PKK militanları arasında kırsalda çıkan çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Türk çocuktur.

    Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

        Eren'in annesi Ayşe Bülbül oğlunun oraya götürülmesinde ihmal olduğunu söyledi: "Eren'in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Eren'i cuma namazından sonra bekleyip alıp gitmenin sonucunu istiyorum. Başbakanımızdan, bakanımızdan, yetkililerden Eren'in oraya neden getirildiğini öğrenmek istiyorum. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil."

        KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

        Filmin çekimleri; İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Niğde, Hatay, Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılmıştır.

        KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN KONUSU NEDİR?

        Kesişme; İyi ki Varsın Eren, Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu ediyor.

        KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI VE KARAKTERLER

        İsmail Hacıoğlu: Ferhat Gedik

        Rahman Başel
        Ahmet Eren Taşdelen
        Ömer Asaf Kurtuluş: Eren Bülbül

        Alayça Öztürk: Cemile Gedik

        Emir Çiçek: Hasan Bülbül

        Mutlunur Lafçı: Ayşe Bülbül

        Atay Yıldız: Çavuş Yusuf Atay

        Halil İbrahim Nagaş: Berzan

        Mehmet Emin Yel: Rıza

        Kemal Balıbaş: Fethi Sekin

        Aki Mochida: Yoko
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kalyon Holding konteyner kenti 12 günde tamamladı
        Haberler Haberler İYİKİ VARSIN EREN hayatı ve biyografisi! Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül ne zaman öldü? Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi?
            SON DAKİKA