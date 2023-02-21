İYİKİ VARSIN EREN hayatı ve biyografisi! Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül ne zaman öldü? Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi?

Bu akşam tv yayın akışı listesinde yer alan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren, yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar'ın yaptığı, senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmin başrollerinde ise İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel yer alıyor. Peki, Eren Bülbül kimdir? İşte detaylar...
EREN BÜLBÜL KİMDİR?
Eren Bülbül (1 Ocak 2002, Trabzon - 11 Ağustos 2017, Trabzon), Türk emniyet güçleri ile PKK militanları arasında kırsalda çıkan çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Türk çocuktur.
Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.