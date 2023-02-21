İYİKİ VARSIN EREN hayatı ve biyografisi! Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül ne zaman öldü? Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi?

Bu akşam tv yayın akışı listesinde yer alan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren, yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar'ın yaptığı, senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmin başrollerinde ise İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel yer alıyor. Peki, Eren Bülbül kimdir? İşte detaylar...