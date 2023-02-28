28 Şubat 2023 deprem mi olacak İstanbul? Bu gece deprem mi bekleniyor? İddialara yanıt: 'Mümkün değil' Deprem önceden tahmin edilebilir mi?

Kahramanmaraş, Hatay, İzmir depremlerinin ardından komplo teorileri de arttı. Ortaya atılan son iddia vatandaşları tedirgin etti. Bu noktada depremlerin önceden tahmin edilip edilmediği sorgulanmaya başlandı. Peki 28 Şubat 2023 deprem mi olacak İstanbul? Bu gece deprem mi bekleniyor? Deprem önceden tahmin edilebilir mi?
28 ŞUBAT 2023 DEPREM Mİ OLACAK İSTANBUL?
28 Şubat'ta deprem olacağı iddiaları asılsızdır. Depremler önceden bilinemeyen doğal afetlerdir. Bu noktada depremleri önceden tahmin etmek mümkün değildir.
Kandilli Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Doğan Kalafat açıklamasında, ''Depremleri daha önceden tahmin edebilmek mümkün değil. Eğer mümkün olsaydı Japonlar 11 Mart 2011'de meydana gelen Tohoku depremini tahmin ederlerdi. Bizde kavramlar biraz karıştırılıyor. Mesela meteorolojik olaylarda da tahminler yapılıyor. Tıpkı Hava Durumu tahminleri yapanlar gibi deprem tahmini yapan uzmanlar da var. Tahmin yapmak başka bir şey depremlerin olacağı günün önceden tahmin edilebilmesi ayrı bir şey.'' ifadelerini kullandı.
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Tüm Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgesindeyken sosyal medya üzerinden hızla yayılan yanıltıcı içerikler de milyonlarca insanı endişe ve paniğe sevk ediyor.
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Hürriyet'te yer alan habere göre, sosyal medyada çok sayıda kişi kendisini uzman veya deprem bilimci olarak tanıtmaya ve yaşananlarla ilgili yorumlar yapmaya başladı. Bu da güvenilir bilgiye erişim konusunda ciddi problemleri beraberinde getiriyor.
Uzmanlar ise özellikle afet durumlarında asılsız bilgilere ve bilim dışı görüşlere itibar edilmemesi konusunda uyarılarını yineliyor.