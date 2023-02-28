28 Şubat 2023 deprem mi olacak İstanbul? Bu gece deprem mi bekleniyor? İddialara yanıt: 'Mümkün değil' Deprem önceden tahmin edilebilir mi?

Sabah saatlerinden itibaren "deprem kâhini" olarak anılan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımları oldukça dikkat çekti. Biz de bu tarz bilgilerin güvenilir olup olmadığını ve bir depremin önceden tahmin edilip edilemeyeceğini Kandilli Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Doğan Kalafat'a sorduk.

1) Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin hemen ardından çok sayıda kişi kendisini uzman veya deprem bilimci olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden yaşananları, olasılıkları değerlendirmeye başladı. Bu paylaşımları nasıl okumak gerek? Bu insanlar neden böyle bir yola başvuruyor?

Bu konu, uzmanlık alanı sismoloji olan ve özellikle deprem kayıtlarını analiz edebilecek yetkide olan kişilerin yorum yapabileceği bir şey. Eğer elimizde herhangi bir sayısal kayıt yok ise bu konuda konuşma hakkına sahip değiliz. Bahsettiğiniz bu kişiler medyatik olma, isim yapma gibi birçok nedenden dolayı böyle paylaşımlar yapabiliyor. Örneğin "jeoloji" ya da "jeofizik" deniyor ama hangi alt grupta uzman belli değil ve sorgulanmıyor.