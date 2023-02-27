İzmir'de meydana gelen deprem büyük bir paniğe neden oldu. Bu gelişmeler sonrası okulların tatil olma olasılığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, İzmir'de yarın okullar tatil mi son dakika? 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil edildi mi? MEB- Valilik son dakika deprem tatil açıklamaları!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Saat 21.22'de gerçekleşen deprem, 14,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çevre ilçelerde hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.
İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Henüz MEB tarafından son dakika açıklama gelmedi.
DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından eğitim öğretime ara verildi. Deprem bölgesinde eğitim öğretimin başlayacağı tarihler şöyle: