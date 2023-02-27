İzmir'de yarın okullar tatil mi son dakika? 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil edildi mi? MEB- Valilik son dakika deprem tatil açıklamaları!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Saat 21.22'de gerçekleşen deprem, 14,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre ilçelerde hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

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