İzmir'de deprem son dakika! 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu? Aliağa, Menemen, Foça az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD KANDİLLİ son depremler!

Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. AFAD ve Kandilli tarafından İzmir depremi hakkında açıklamalar geldi. İşte merak edilenler...
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21.22'de İzmir'de 4.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.27 21:22:21 38.6262 26.7353 6.9 -.- 4.2 4.0 FOCA (IZMIR) İlksel
2023.02.27 21:00:12 37.2235 37.0140 7.6 -.- 1.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.27 20:56:02 37.9138 36.3012 2.5 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 20:49:13 38.0607 37.4805 5.0 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel