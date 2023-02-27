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    • Haberler
    • 27.02.2023 21:32
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    • 27.02.2023 21:36
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    İzmir'de deprem son dakika! 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu? Aliağa, Menemen, Foça az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD KANDİLLİ son depremler!

    Son dakika haberine göre, İzmir'de deprem meydana geldi. AFAD son depremler listesinde şiddetini ve büyüklüğünü açıkladı. İşte merak edilenler...

    İzmir’de deprem son dakika!

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. AFAD ve Kandilli tarafından İzmir depremi hakkında açıklamalar geldi. İşte merak edilenler...

    AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21.22'de İzmir'de 4.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Büyüklük
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.02.27 21:22:21 38.6262 26.7353 6.9 -.- 4.2 4.0 FOCA (IZMIR) İlksel
    2023.02.27 21:00:12 37.2235 37.0140 7.6 -.- 1.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
    2023.02.27 20:56:02 37.9138 36.3012 2.5 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.02.27 20:49:13 38.0607 37.4805 5.0 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel


        2023.02.27 20:47:38 38.0662 37.9587 12.1 -.- 2.1 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:45:54 37.4635 37.1375 8.5 -.- 2.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 20:34:58 38.1932 38.0768 5.0 -.- 3.1 3.2 OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:31:07 38.0850 37.7122 5.0 -.- 2.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:25:41 37.9778 37.9955 5.0 -.- 2.2 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:17:27 38.2390 38.1237 5.0 -.- 2.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel


        2023.02.27 20:10:10 38.0925 36.6510 6.1 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 20:08:49 38.5048 37.5102 5.2 -.- 1.7 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:01:30 37.8290 36.4285 11.8 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 19:46:49 38.0215 37.1870 5.4 -.- 2.1 -.- ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 19:44:40 38.9807 41.0348 6.8 -.- 2.4 -.- ELBASI-SOLHAN (BINGOL) İlksel
        2023.02.27 19:35:55 38.4185 37.5670 2.4 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 19:30:11 37.8868 36.3132 5.0 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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        Haberler Haberler İzmir'de deprem son dakika! 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu? Aliağa, Menemen, Foça az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD KANDİLLİ son depremler!
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