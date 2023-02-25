Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.02.2023 15:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2023 17:12
    ABONE OL

    Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Belediye Başkanı Kavak tutuklandı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

    İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

    Belediye Başkanı Kavak gözaltına alındı


    KAVAK NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI
    İlçe merkezinde gözaltına alınan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Depremzede çocuğa travma yaşattılar!
    Haberler Haberler Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
        SON DAKİKA