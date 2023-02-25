Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediye Başkanı Kavak gözaltına alındı



KAVAK NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

İlçe merkezinde gözaltına alınan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.