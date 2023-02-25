Niğde, Karaman, Mersin, Aksaray'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? Niğde deprem bölgesi mi? 25 Şubat 2023 Kandilli AFAD son depremler listesi

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir durum henüz bildirilmedi,

NIĞDE DEPREM BÖLGESI MI?

Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çopuroğlu, Niğde'nin 4 ayrı aktif fay hattının üzerinde bulunduğunu belirterek, faylardaki uzun yıllar süren sessizliğin hayra alamet olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Çopuroğlu, Niğde bölgesinde Türkiye'nin en büyük 4 fay hattı olduğunu, bunlardan ilkinin Adapazarı ve Erzincan depremlerine neden olan Kuzeydoğu Anadolu fay hattı, ikincisinin İskenderun'dan doğuya doğru uzanan Doğu Anadolu Fay hattı, üçüncüsünün Niğde bölgesinde yer alan Adana ve Mersin'den başlayarak Gülek Boğazından geçip Develi, Kayseri ve Niğde üzerinden Erzincan'a uzanan Ecemiş Fay kuşağı, dördüncüsünün ise Şereflikoçhisar'dan başlayarak Niğde-Bor'a kadar uzanan Tuz Gölü fay hattı olduğunu ifade etti.