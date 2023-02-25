Niğde, Karaman, Mersin, Aksaray'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? Niğde deprem bölgesi mi? 25 Şubat 2023 Kandilli AFAD son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Niğde'de 5.3 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Deprem çevredeki pek çok ilden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İşte haberin detayı...
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir durum henüz bildirilmedi,
NIĞDE DEPREM BÖLGESI MI?
Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çopuroğlu, Niğde'nin 4 ayrı aktif fay hattının üzerinde bulunduğunu belirterek, faylardaki uzun yıllar süren sessizliğin hayra alamet olmadığını söyledi.
Prof. Dr. Çopuroğlu, Niğde bölgesinde Türkiye'nin en büyük 4 fay hattı olduğunu, bunlardan ilkinin Adapazarı ve Erzincan depremlerine neden olan Kuzeydoğu Anadolu fay hattı, ikincisinin İskenderun'dan doğuya doğru uzanan Doğu Anadolu Fay hattı, üçüncüsünün Niğde bölgesinde yer alan Adana ve Mersin'den başlayarak Gülek Boğazından geçip Develi, Kayseri ve Niğde üzerinden Erzincan'a uzanan Ecemiş Fay kuşağı, dördüncüsünün ise Şereflikoçhisar'dan başlayarak Niğde-Bor'a kadar uzanan Tuz Gölü fay hattı olduğunu ifade etti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.02.25 13:27:08 37.9925 34.0147 5.0 -.- 5.3 5.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.02.25 13:24:52 38.1812 37.8643 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 13:14:40 38.2643 37.2175 6.1 -.- 2.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 13:10:14 37.4117 36.8815 5.0 -.- 2.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 13:07:09 38.1855 38.5540 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.25 13:05:12 38.0678 37.6693 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 13:02:54 38.1532 38.6233 4.0 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:56:44 38.2030 37.4848 14.8 -.- 1.8 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:55:48 38.7952 37.4085 5.0 -.- 2.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.25 12:53:16 38.0688 37.4568 8.6 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:44:29 38.0127 37.6813 5.8 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:42:04 38.1875 38.0858 5.9 -.- 2.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:39:10 37.3133 31.9662 5.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.02.25 12:32:51 40.7130 42.8837 4.8 -.- 2.8 -.- AKDERE-(KARS) İlksel
2023.02.25 12:30:39 36.2418 36.2522 7.2 -.- 2.1 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlksel
2023.02.25 12:21:13 38.2115 37.6775 8.0 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:18:39 37.9353 36.3553 13.9 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:17:19 37.7818 36.2928 5.4 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:13:03 38.1430 37.8065 8.8 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:04:36 37.9322 36.4605 5.0 -.- 2.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 11:58:39 38.3883 37.4768 5.0 -.- 4.2 4.2 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 11:57:37 36.1068 36.0068 8.6 -.- 3.1 3.5 KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 11:53:33 38.4177 37.5718 5.3 -.- 2.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 11:44:44 36.2718 36.1045 12.7 -.- 2.1 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.02.25 11:37:52 38.5600 39.4707 5.0 -.- 2.5 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2023.02.25 11:25:46 37.9948 36.5792 5.0 -.- 3.3 3.4 KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 11:24:30 39.1095 41.4490 5.6 -.- 2.1 -.- ASAGIHACIBEY-VARTO (MUS) İlksel
2023.02.25 11:24:11 38.5175 38.0787 5.9 -.- 2.1 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
2023.02.25 11:18:54 38.8032 37.4017 5.0 -.- 1.9 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.25 11:13:23 38.0348 37.3308 5.0 -.- 2.0 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 11:11:22 39.0863 25.6842 12.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel