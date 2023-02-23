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    • Haberler
    • 23.02.2023 12:50
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    • 23.02.2023 12:51
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    KYK YURT ÜCRETLERI ÖDENECEK MI? Şubat ayı KYK yurt parası iade edilecek mi 2023? GSB'den son dakika açıklama!

    KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun son dakika açıklamaları sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından üniversite öğrencilerinin merak ettiği yurt ücretleri hakkında bilgilendirme paylaşımı yaptı. Peki KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt paraları geri ödenecek mi? İşte detaylar...

    KYK YURT ÜCRETLERI ÖDENECEK MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu o öğrencilerden yurt ücretlerinin şubat ayı ve bahar yarıyılında alınmayacağını açıkladı. Yüzbinlerce üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine karar verilmişti. KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler ise KYK yurt ücretlerini ödenip ödenmeyeceğini ve şubat ödemesini gerçekleştirenler ise para iadesi konusu merak ediyorlar. KYK yurtlarında barınan öğrenciler de yurt ücretlerini ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt paraları geri ödenecek mi?

    KYK YURT ÜCRETLERI ÖDENECEK MI?

    Bakan Kasapoğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. " dedi.

    Kasapoğlu açıklamasının devamında da, ''Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.'' bilgisini paylaştı.

    KYK ŞUBAT YURT PARASI İADESİ EDİLECEK Mİ?
    KYK şubat ayı yurt ücretlerinin iade edileceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar habere eklenecek.

        2023 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

        KYK yurt ücretleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada yurt ücretlerinde bir değişikliğe gidilmediği ve yurt ücretlerinin 250-450 TL arasında olduğunu söylemişti.
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        Haberler Haberler KYK YURT ÜCRETLERI ÖDENECEK MI? Şubat ayı KYK yurt parası iade edilecek mi 2023? GSB'den son dakika açıklama!
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