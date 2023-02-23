KYK YURT ÜCRETLERI ÖDENECEK MI? Şubat ayı KYK yurt parası iade edilecek mi 2023? GSB'den son dakika açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu o öğrencilerden yurt ücretlerinin şubat ayı ve bahar yarıyılında alınmayacağını açıkladı. Yüzbinlerce üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine karar verilmişti. KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler ise KYK yurt ücretlerini ödenip ödenmeyeceğini ve şubat ödemesini gerçekleştirenler ise para iadesi konusu merak ediyorlar. KYK yurtlarında barınan öğrenciler de yurt ücretlerini ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt paraları geri ödenecek mi?