Diyarbakır'da yıkımı süren sitedeki kedileri kurtarma çalışmalarına askeri helikopter destek verdi! "Zena" isimli kedi kurtarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.





KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN HELİKOPTERLE DESTEK | VİDEO İZLE

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.