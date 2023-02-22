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    • 23.02.2023 06:43
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    Diyarbakır'da yıkımı süren sitedeki kedileri kurtarma çalışmalarına askeri helikopter destek verdi! "Zena" isimli kedi kurtarıldı

    Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımına ara verilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ekiplerin yoğun çalışması sonucu "Zena" isimli kedi kurtarıldı. Diğer 3 kedi için de gerekli çalışmanın devam ettiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kurtarmaya operasyonuna helikopter desteği

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.



    KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN HELİKOPTERLE DESTEK | VİDEO İZLE

    Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.

    Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

    AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

    ASKERİ HELİKOPTERLE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ
    Yıkım çalışmasının durdurulmasının ardından dron ile kedinin bulunduğu kat tespit edildi. Daha sonra itfaiye ve AFAD ekipleri kedinin kurtarılması amacıyla çalışma başlattı.

        İtfaiyeye ait 54 metrelik yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan merdivenli şnorkel ile çalışma yürütüldü, ancak yetersiz kalınca askeri helikopter devreye girdi.

        Olay yerine sevk edilen askeri helikopterden halatla indirilen bir personel iş merkezinin üstündeki binada kedinin bulunduğu kata ulaşmaya çalıştı. Binadaki hasar nedeniyle personel içeri giremedi ve helikopter olay yerinden ayrıldı.

        KEDİ "ZENA" KURTARILDI
        AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitenin 4. ve son katına kafes yerleştirildi. Kedi kafese girmeyince AFAD ekipleri vinç üzerindeki sepete binerek 4. kattaki kediyi yakaladı ve aşağı indirdi.

            İsminin "Zena" olduğu öğrenilen kedinin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın tarafından ilk tedavisi yapıldı.

            Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada bulunan 4 kediden birini aldıklarını söyledi.

            Diğer 3 kedi için de gerekli çalışmanın devletin tüm imkanlarıyla devam ettiğini kaydeden Kızılay, "AFAD ekipleri 4. katta bulunan kedimizi aldı. Muayene ettikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Sahibi dün yanımızdaydı, o da depremzede. Bir ayağı kırılmıştı. Kediyi sahibine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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                Haberler Haberler Diyarbakır'da yıkımı süren sitedeki kedileri kurtarma çalışmalarına askeri helikopter destek verdi! "Zena" isimli kedi kurtarıldı
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