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    • Haberler
    • 22.02.2023 11:16
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    • 22.02.2023 11:17
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    Ramazan ayı 2023 ilk oruç hangi tarihte tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Bu sene oruç ne zaman 2023?

    Üç ayların başlamasıyla birlikte Müslüman alemi mübarek Ramazan ayının tarihini de merak ederken bir yandan da Bu sene oruç ne zaman 2022 araştırmalarını yapıyor. Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadeti bir ay boyunca gerçekleştiriliyor, bol bol dua ve ibadetlerle geçiriliyor. Peki Recep ayı ve sonrasında idrak edilecek olan Şaban ayının ardından Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı 2023 ilk oruç hangi tarihte tutulacak?

    takvim.com.tr
    Ramazan ayı 2023 ilk oruç hangi tarihte tutulacak?

    Arama motorları üzerinden Müslüman vatandaşlar tarafından en çok araştırılanlar arasında bu sene oruç ne zaman 2023? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı 2023 ilk oruç hangi tarihte tutulacak? Soruları yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bugün üç aylar başladı ve Recep ayı idrak ediliyor. Sonrasında Şaban ve Ramazan ayları idrak edilecek, Ramazan orucu tutulmaya başlanacak. İşte tüm bilgiler...

    BU SENE ORUÇ NE ZAMAN 2023?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan tarihine denk geliyor.

    2023 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

    Ramazan Bayramı 2023 yılında Nisan ayına denk geliyor. Arefe günü 20 Nisan olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan, son günü ise 23 Nisan olacak.

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

        İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

        Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

        Müslümanlar, oruçluyken sadece yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde peygamberimizin buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, hem madden hem de manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi kişilerin arasındaki yardımseverlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

        Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kuran, bu gecede inmeye başlamıştır. Rahmet ve bereket dolu olan bu gecede tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha kadar ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

        Ramazan Ayı, aynı zamanda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan kişiler, çevresindeki insanlara karşı çok daha merhametli ve anlayışlı olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet imkanı bulur. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olanlar evde mukabele okutturur. Ramazan Ayının ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile tamamlanır.

        Tüm İslam ülkelerinde kutlanan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir.. Bayram sabahı, küçük büyük herkes camiye giderek bayram namazı kılar. Hocalar, Ramazan'ın önemine dair vaazlar verir. Uzun zamandır görüşme fırsatı bulamamış olan kişiler bir araya gelerek özlem giderir. Şehir dışında yaşayanlar ziyaret edilir. Tam bir kardeşlik havasında geçen bayramda da yardımlaşma sürer. Hazırlanan bayram kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır. En köklü geleneklerimizden bir diğeri ise bayramda küslerin barışmasıdır. Ramazan Bayramı tüm Müslümanların kardeş olduğunu hepimize bir kere daha hatırlatır.

        Bayramda mezarlıklar ziyaret edilir, bol bol sadaka dağıtılır. Gelen misafirlere ikramda bulunulur. Çocuklar şeker ve harçlıkla sevindirilir. Müslümanlar, hem yaşlıları ziyaret ederek hem de çocukları sevindirerek peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş olur.
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