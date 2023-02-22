Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.02.2023 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2023 10:38
    ABONE OL

    Bingöl deprem son dakika 2023! 22 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ-AFAD son depremler listesi! Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt...

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar arama motorlarında, "Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    Bingöl’de deprem! AFAD şiddetini açıkladı!

    AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 10.09'da Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı. Yaşanan depremin 4.4 büyüklüğünde olduğu derinliğinin ise 9.08 km olduğu belirtildi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.02.22 10:19:35 38.6673 37.3262 7.3 -.- 1.7 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
    2023.02.22 10:17:57 38.3847 40.3193 4.4 -.- 1.8 -.- SUSLU-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
    2023.02.22 10:16:01 40.8363 31.0032 13.4 -.- 1.6 -.- SULTANIYE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
    2023.02.22 10:14:27 36.1898 35.8578 9.4 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel



        2023.02.22 10:11:36 37.8623 36.2238 5.0 -.- 3.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2023.02.22 10:09:41 38.4610 40.3155 5.0 -.- 4.5 4.5 CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
        2023.02.22 10:06:37 37.9067 36.2758 4.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.22 10:05:29 39.3178 40.2327 1.4 -.- 2.2 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
        2023.02.22 10:04:28 38.1955 37.2932 5.9 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel


        2023.02.22 10:02:49 38.1295 36.6245 15.2 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.22 10:01:38 37.8357 37.7047 5.0 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
        2023.02.22 09:55:01 38.2353 38.7432 5.0 -.- 2.7 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2023.02.22 09:54:24 39.0600 33.0905 5.4 -.- 1.9 -.- KULU (KONYA) İlksel
        2023.02.22 09:54:11 38.1265 36.7445 1.1 -.- 2.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.22 09:52:42 38.1460 37.7372 11.9 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.02.22 09:49:19 38.1685 37.9067 5.0 -.- 2.1 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Deprem bölgesinde işten çıkarma yasağı
        Haberler Haberler Bingöl deprem son dakika 2023! 22 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ-AFAD son depremler listesi! Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt...
            SON DAKİKA