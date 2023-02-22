'OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname' Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İşten çıkarma yasağı mı geldi, ne kadar sürecek 2023? İşveren işçileri ne kadar süreyle işten çıkaramayacak? Hangi illerde uygulanacak? İşte merak edilenler...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI GETİRİLDİ!
'OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname' Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile deprem bölgesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen işyerlerinde kısa çalışma ödeneği ödenecek. Düzenlemeyle belli şartlar kapsamında işverenlere OHAL süresince işten çıkarma yasağı da getirildi.
Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen bölgeden Çalışma ve Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il ve ilçelerdeki işyerlerinde kısa çalışma ödeneği verilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, kısa çalışma ödeneği; söz konusu işyerlerinde uygunluk tespiti beklenmeksizin işverenlerin başvurusu doğrultusunda uygulamaya konulacak.