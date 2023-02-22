İşten çıkarma yasağı mı geldi, ne kadar sürecek 2023? İşveren işçileri ne kadar süreyle işten çıkaramayacak? Hangi illerde uygulanacak?

İş sözleşmesi bulunan ancak deprem etkilerden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna dayanan yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile işyerlerinin kapanması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen ve herhangi bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133.44 TL nakdi ücret desteği sağlanacak.

Nakdi ücret desteği için OHAL süresince sağlanacak ve daha önce başlatılabilecek hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre boyunca verilecek. Bu kişilerin genel sağlık sigortasına ilişkin primleri de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.