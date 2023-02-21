Antakya, Hatay, Ölüdeniz hangi fay hattı kırıldı? Fay hattı kırılırsa ne olur, düzelir mi? FAY HATTI KIRILDI!

Fay hattı kırıldı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden dakikalar sonrası Samandağ 5,8 ve 5,2 ile sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı hasarlı evlere girilmemesi konusunda uyardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samandağ ve Defne ilçelerinde yıkım olduğu bilgisini açıkladı. Bakan Soylu ayrıca bir kişinin hayatını kaybettiğini söylerken, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini de verdi. Peki, Hatay'da fay hattı kırıldı mı? Hangi fay hattı kırıldı? İşte detaylar...
HATAY FAY HATTI KIRILDI MI?
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
"Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesi var. 3 enkazda arama-kurtarma çalışması devam ediyor.
BAKAN SOYLU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.