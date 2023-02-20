Algı operasyonuna dur denildi: "Deprem vergileri nerede?" sorusuna kuruşu kuruşuna cevap

Kahramanmaraş depreminin ardından yürütülen kirli operasyonda özellikle sosyal medya "deprem vergileri" üzerinden yalan bilgiler dolaşıma sokuldu. Ancak bugüne kadar toplanan deprem vergileri ,199 Marmara'dan 'Asrın Felaketi'ne kadar yaşanan tüm afetlerde vatandaşların yaralarını sarmak için kuruşu kuruşuna harcandı. Yürütülen kirli kampanyaya inat işte gerçek rakamlar...
1999 MARMARA DEPREMİ
Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar: 103 milyar TL
Afete dayanıklı olarak inşa edilen konut, okul, sosyal donatı, hastane ve eğitim alanı: 43 bin 603
Güçlendirme ve yenileme yapılan kamu binası: 1.380
2003 BİNGÖL DEPREMİ
Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 9 bin 189
İş yeri sayısı: 136
Ahır sayısı: 573
Yapılan yatırım miktarı4,2 milyar lira
2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİ
Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 1.050
İş yeri sayısı: 14
Yapılan yatırım miktarı: 5 milyar lira