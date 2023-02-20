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    • Haberler
    • 20.02.2023 12:05
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    • 20.02.2023 12:25
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    Algı operasyonuna dur denildi: "Deprem vergileri nerede?" sorusuna kuruşu kuruşuna cevap

    Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından afet bölgesinde tüm kurumlarıyla arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine başlayan devlet, depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere devlet kurumları barınma, yiyecek ve sağlık hizmetleri ile yardım desteklerini aralıksız devreye aldı. Ancak art niyetli çevreler felaketin başında bugüne kadar kasıtlı bir karalama kampanyası yürütmekten çekinmediler. "Deprem vergileri nerede?" iddiasıyla başlatılan çirkin kampanyaya rakamlarıyla net bir cevap geldi.

    takvim.com.tr
    Deprem vergileri nerede? sorusuna net cevap

    Kahramanmaraş depreminin ardından yürütülen kirli operasyonda özellikle sosyal medya "deprem vergileri" üzerinden yalan bilgiler dolaşıma sokuldu. Ancak bugüne kadar toplanan deprem vergileri ,199 Marmara'dan 'Asrın Felaketi'ne kadar yaşanan tüm afetlerde vatandaşların yaralarını sarmak için kuruşu kuruşuna harcandı. Yürütülen kirli kampanyaya inat işte gerçek rakamlar...

    1999 MARMARA DEPREMİ
    Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar: 103 milyar TL

    Afete dayanıklı olarak inşa edilen konut, okul, sosyal donatı, hastane ve eğitim alanı: 43 bin 603

    Güçlendirme ve yenileme yapılan kamu binası: 1.380

    2003 BİNGÖL DEPREMİ
    Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 9 bin 189

    İş yeri sayısı: 136

    Ahır sayısı: 573

    Yapılan yatırım miktarı4,2 milyar lira

    2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİ
    Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 1.050

    İş yeri sayısı: 14

    Yapılan yatırım miktarı: 5 milyar lira

        2011 VAN DEPREMİ
        TOKİ Afet Konutları: 25 bin 742

        "Evini Yapana Yardım" (EYY) sistemiyle inşa edilen konutlar: 8 bin 60

        Onarım ve güçlendirilmesi yapılan orta hasarlı konutlar:1.817

        Ahır sayısı: 2 bin 914

        Ayrıca Van'da 53 okul, 26 cami, 10 ticaret merkezi, 1 sağlık ocağı ve 1 köy konağı yapıldı.

        Yaklaşık 3 milyar TL harcanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmeden önce bölgeye 47 km mesafeden kaynak suyu getirilerek Van'ın 2060 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılandı.

        Yeni Van'ın inşası için ayrılan kaynak: 5 milyar 356

        Yapılan toplam yatırım:13,8 milyar lira

        2020 ELAZIĞ DEPREMİ
        İnşa edilen afet konutları: 23 bin 249

        Deprem sonrası Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı: 10 milyar

            2020 İZMİR DEPREMİ
            Yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 bölgede 1.444 konut, rezerv alanda 3 bin 500 konut ve millet bahçesi yapılmaya başlandı.

            Deprem sonrası şehre yapılan yatırım toplamı: 2,2 milyar lira

            İzmir'de yapılması hedeflenen toplam konut sayısı: 5 bin 61 1.404

            Teslim edilen konut sayısı: 1.404

            2023 ASRIN FELAKETİ
            Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşaatına başlanacak.

            Hedef: 1 yıl içinde tüm konutların TOKİ tarafından inşa edilmesi.

            Hasar tespit çalışması yapılana kadar depremzedelere verilen destek: 10.000 TL

            Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaç için verilen nakdi yardım: 100.000 TL



            Evleri inşa edilene kadar depremzedelere yönelik kira yardımı: 2.000 - 5.000 TL

            Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk etapta aktarılan bütçe: 100 milyar TL

                Şubat 2023 itibariyle toplanan deprem vergisi: 88 MİLYAR LİRA

                AK Parti hükümetleri döneminde depremle ilgili direkt ve dolaylı yapılan yatırımların toplamı (Ocak 2020 itibariyle): 1,2 trilyon liradan fazla

                Kahramanmaraş Depremleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sadece ilk etapta aktarılan miktar: 100 milyar LİRA

                Bu rakam bile 20 yıldır toplanan DEPREM VERGİLERİnden fazla.

                Felaketin ardından bu yana devam yalan ve kara propagandaya karşı atılan halkın doğru bilgilendirmesini amaçlayan paylaşımların devam etmesi bekleniyor.
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                    Haberler Haberler Algı operasyonuna dur denildi: "Deprem vergileri nerede?" sorusuna kuruşu kuruşuna cevap
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