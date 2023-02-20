Algı operasyonuna dur denildi: "Deprem vergileri nerede?" sorusuna kuruşu kuruşuna cevap

Kahramanmaraş depreminin ardından yürütülen kirli operasyonda özellikle sosyal medya "deprem vergileri" üzerinden yalan bilgiler dolaşıma sokuldu. Ancak bugüne kadar toplanan deprem vergileri ,199 Marmara'dan 'Asrın Felaketi'ne kadar yaşanan tüm afetlerde vatandaşların yaralarını sarmak için kuruşu kuruşuna harcandı. Yürütülen kirli kampanyaya inat işte gerçek rakamlar...

1999 MARMARA DEPREMİ

Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar: 103 milyar TL

Afete dayanıklı olarak inşa edilen konut, okul, sosyal donatı, hastane ve eğitim alanı: 43 bin 603

Güçlendirme ve yenileme yapılan kamu binası: 1.380