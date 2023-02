DİLAN POLAT'TAN SON AÇIKLAMA

"Dilan Polat, Taha Duymaz ile ilgili çıkan iddialara karşı da sessiz kalamadı. Fenomen isim paylaştığı hikayesinde; "Asılsız iddialara tamah etmeyin. Öyle bir şey yok kardeşim. İnsanlar bu enkaz altında değil diye düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Çocuk nereden bilecek de deprem olacağını organize edecek. Yapmayın. Evet bir şey var ama ablasını yadırgadığım şeyler var. Karışık..." sözlerine yer verdi.



Polat bir diğer açıklamasında ise "Zeynep abladan aldığın haberleri paylaş diyen takipçilere ithafen şunu söyleyeyim, ben aldığım her bilgiyi burada paylaşamam. Evet ufak tefek şeyleri yansıtmaya çalıştım. Burada her şeyden önemli olan can, canlar. Empoze olduğumuz şey bu. Anlıyorum sizi, ben bu durumu çok fazla öne çıkardım. Ama ben aldığım her şeyi burada paylaşamam. Dua edelim, bakın mucizeler yaşanıyor hala." dedi."