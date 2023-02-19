Taha Duymaz ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla binlerce takipçi kazanan Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminde Hatay'daydı. Enkaz altında kalan Taha ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, Taha Duymaz öldü mü son dakika? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte detaylar...
TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?
Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı. Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle sevenleri kahroldu.
TAHA DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.
SON DURUMU BÖYLE AÇIKLAMIŞLARDI...
Taha için mücadele eden isimlerden CZN Burak, dün enkaz önünde bir video paylaşıp, kamerayı Duymaz'ın kardeşlerine çevirdi. "Saçma sapan haberler yapmayın, acımızı yaşayamıyoruz diyen kardeşler, "Duanıza ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.
Instagram'da yaptığı paylaşımda kardeşi Taha ve ailesinin göçük altında kaldığını duyuran Semiha Duymaz, gözyaşları içinde yardım istemesine rağmen enkazın olduğu bölgeye geç gitmekle eleştirildi. Sosyal medya hesabını da takipçi kazanmak için kullandığı yorumları yapılan abla Duymaz, hakkında ortaya atılan "Taha hayatını kaybetti ama gerçek saklanıyor' iddiasına cevap verdi.
"Arkadaşlar bu hesap kardeşimi gerçekten yürekten sevenler için, bu süreçte sevenlerine haber vermek için açık. Ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum. Acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip, oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. Tek dileğim Allah size yaşatmasın. Taha, Melek, Umut, halam, eniştem benim kanlarım, canlarım. Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen Allah için susun artık ve biz de kardeşimize kavuşalım."