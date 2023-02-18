Artçı depremler devam edecek mi, ne zaman bitecek? 18 Şubat 2023 Maraş, Antep, Sivas, Kayseri, Urfa'da deprem paniği! Depremler ne zaman duracak?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerinde yer alan bilgilere göre 18 Şubat'ta artçı depremler afet bölgesinde devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası devam edecek mi, tekrar deprem olacak mı gibi sorular, öne çıkan konulardan oldu.
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK Mİ? NE ANLAMA GELİYOR?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, şu bilgileri verdi;
İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini ifade eden Özener, "Bu artçıların daha önce de ifade ettiğimiz gibi haftalar, aylar süreceğini tekrar bir kez daha ifade ediyoruz ve vatandaşlarımızın hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz. Bölgedeki yetkililerin direktiflerine uymak büyük önem taşımakta.İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini ifade eden Özener, "Bu artçıların daha önce de ifade ettiğimiz gibi haftalar, aylar süreceğini tekrar bir kez daha ifade ediyoruz ve vatandaşlarımızın hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz. Bölgedeki yetkililerin direktiflerine uymak büyük önem taşımakta. Şu anda TÜBİTAK'ın hızlı araştırma desteğiyle de birçok grup araziye çıkmış vaziyette. İlk saha gözlemlerinde fayın geçtiği yerlerde 3 metrelik atımlar oluştuğu söylenmişti.
Arazide, çalışmalar ve ekipler çoğaldıktan sonra yapılan saha incelemelerinde 5 metrelik atımların da olduğu söyleniyor. Bunlar dışında da GPS gözlemlerinden, TUSAGA-Aktif istasyonlarından, Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin yapmış olduğu gözlemlerde Ekinözü istasyonunda 5 metreye varan bir atım olduğu ortaya çıktı. Uydu görüntüleri de geliyor.