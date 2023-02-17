YÖK bahar dönemi üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır? Kayıt dondurmak için gerekli şartlar!

YÖK üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır? Üniversite kayıt dondurmak için gerekli şartlar nelerdir? YÖK tarafından üniversite öğrencilerine kayıt dondurma olanağı getirildi. Uzaktan eğitim almak için internet, bilgisayar olanağı sağlayamayan öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için kayıt dondurma olanağı getirildi. Peki, kayıt dondurma işleminden nasıl faydalanılır? Kayıt dondurma tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar…

KAYIT DONDURMA TARİHLERİ NELERDİR?

Kayıt dondurma işleminin hangi tarihler arasında yapılacağı henüz açıklanmadı. Tarihler ilerleyen günlerde YÖK tarafından duyurulacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA NASIL YAPILIR?

Üniversitelerde kayıt dondurma işlemi belli bir düzen içerisinde eğitim süreci başladıktan sonra yapılmaktadır. Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren dilekçe yazılır. Dilekçede belirttiğiniz mazeretler için resmi belge ve evraklar temin edilir. Başvuru süreci geçmeden dilekçe ve mazeret belgeleri öğrenci işlerine ulaştırılır. Üniversite tarafından dondurma işlemine verilen cevap 15 gün içerisinde sonuçlanır ve öğrenciye geri dönüş sağlanır.

Geçtiğimiz dönemlerde üniversite kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekildeydi;

- Dondurma işlemi yapmak için ilgili fakülte ve bölümüne dair kaydınızın olması gerekmektedir. Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmadığınız takdirde fakülte ve bölüm için kayıt dondurma hakkınız bulunmamaktadır.

- Kayıt dondurabilmeniz için gerekli bir mazeretiniz bulunmalıdır. Bu mazeretin geçerliliği üniversite tarafından onaylanmaktadır.

-Lisans öğrencileri için 4 yarıyıl, ön lisans öğrenciler için ise 2 yarıyıllık bir kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır

-Öğrenci eğer ki belirli bir harç ücreti var ise bunu bu süreçte yatırır. Dondurulmuş süreçler için ise herhangi bir harç ücreti ödenmez.