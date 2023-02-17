Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan sevenlerini kahredecek haber geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Melek Duymaz öldü mü? Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar
MELEK DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?
Fenomen Dilan Polat'ın aktardığına göre Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşıldı.
TAHA DUYMAZ KİMDİR?
Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. Duymaz, evlerinde çektiği yemek videolarıyla tanınıyordu.