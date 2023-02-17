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    • Haberler
    • 17.02.2023 14:22
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    • 17.02.2023 14:37
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    Melek Duymaz öldü mü? Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı?

    Son dakika haberine göre, Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Bilindiği üzere sosyal medya fenomeni Taha Duymaz Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Aktarılan son dakika haberine göre Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Melek Duymaz öldü mü? Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? İşte haberin detayı

    Melek Duymaz öldü mü? Taha Duymaz’ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı?

    Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan sevenlerini kahredecek haber geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Melek Duymaz öldü mü? Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar

    MELEK DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

    Fenomen Dilan Polat'ın aktardığına göre Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşıldı.

    TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. Duymaz, evlerinde çektiği yemek videolarıyla tanınıyordu.

        Çektiği videolarda yemek yapmayı çok sevdiğini belirten Taha Duymaz " Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." diyerek hayalini belirtmişti.

        MELEK DUYMAZ KİMDİR?

        Melek Duymaz, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın kardeşidir. İnternette Melek Duymaz hakkında detaylı bilgi yer almamaktadır.
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        Haberler Haberler Melek Duymaz öldü mü? Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı?
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