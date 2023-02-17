17 Şubat son dakika YÖK kararları: Özel öğrencilik nedir, ne demek? Hangi üniversiteler hangi üniversitelerle eşleşti?

17 Şubat YÖK kararları son dakikalarda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrenciler açıklamanın detaylarını merak ediyor. Peki, özel öğrencilik nedir, ne demek? Hangi üniversiteler hangi üniversitelerle eşleşti? İşte detaylar
17 ŞUBAT YÖK KARARLARI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.
Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.