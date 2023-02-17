17 Şubat son dakika YÖK kararları: Özel öğrencilik nedir, ne demek? Hangi üniversiteler hangi üniversitelerle eşleşti?

ÖZEL ÖĞRENCİLİK NEDİR, NE DEMEK?

YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek."

YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

HANGİ ÜNİVERSİTELER HANGİ ÜNİVERSİTELERLE EŞLEŞTİ?

Özvar açıklamasında ayrıca "Depremin etkilediği illerde bir kısım üniversiteleri çözümünde ortak çalışmalar yapmak üzere eşleşmeler yapılacak. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır." dedi.