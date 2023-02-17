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    • Haberler
    • 17.02.2023 14:33
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    • 17.02.2023 14:42
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    17 Şubat son dakika YÖK kararları: Özel öğrencilik nedir, ne demek? Hangi üniversiteler hangi üniversitelerle eşleşti?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Özvar açıklamasında, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümleri için bir dizi kararlar aldık." ifadelerini kullandı. Peki, özel öğrencilik nedir, ne demek? Hangi üniversiteler hangi üniversitelerle eşleşti? İşte detaylar

    17 Şubat son dakika YÖK kararları: Özel öğrencilik nedir, ne demek? Hangi üniversiteler hangi üniversitelerle eşleşti?

    17 Şubat YÖK kararları son dakikalarda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrenciler açıklamanın detaylarını merak ediyor. Peki, özel öğrencilik nedir, ne demek? Hangi üniversiteler hangi üniversitelerle eşleşti? İşte detaylar

    17 ŞUBAT YÖK KARARLARI

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

    Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

        YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

        YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

        ÖZEL ÖĞRENCİLİK NEDİR, NE DEMEK?

        YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilere ilişkin, şunları kaydetti:

        "Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek."

        YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilere ilişkin, şunları kaydetti:

        "Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

        HANGİ ÜNİVERSİTELER HANGİ ÜNİVERSİTELERLE EŞLEŞTİ?

        Özvar açıklamasında ayrıca "Depremin etkilediği illerde bir kısım üniversiteleri çözümünde ortak çalışmalar yapmak üzere eşleşmeler yapılacak. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır." dedi.
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        Haberler Haberler 17 Şubat son dakika YÖK kararları: Özel öğrencilik nedir, ne demek? Hangi üniversiteler hangi üniversitelerle eşleşti?
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