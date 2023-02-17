YATSI NAMAZI KILINIŞI! Yatsı namazı selati vitir nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?

Yatsı namazı nasıl kılınır, Vitir vacip ne demek kaç rekat soruları 17 Şubat'ta bugün idrak edilecek olan Miraç Kandili öncesi milyonlarca Müslüman tarafından araştırma konusu oldu. Hazreti Peygamberin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen bu gecede dualar okunacak, namazlar kılınacak. Peki Yatsı namazı selati vitir nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?
VİTİR NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinden alınan bilgi şöyle:
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir.
Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın" (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü'l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü'l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 426).
Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).