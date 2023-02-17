YATSI NAMAZI KILINIŞI! Yatsı namazı selati vitir nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?

YATSI NAMAZI KILINIŞI: YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat (Farz)

Niyet edilerek namaza başlanır. Sonrasında tekbir getirilir ve ALLAHÜ EKBER denildikten sonra öncelikle Sübhaneke okunur.

Eüzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Sonrasında ise Kuran-ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahü Ekber denilir ve Rüku'ya eğilirsiniz. Rükuda iken üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Sonrasında Rüku'dan doğrularak kalkarken "Semi Allahulimen Hamide'' denir. Tam olarak ayakta dik bir şekilde durduğunuz da ise Rabbena lekel Hamd" denir.

Allahu Ekber denerek secdeye gidilir. Secdede iken üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahü ekber denilir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.