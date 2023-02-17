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    • Haberler
    • 17.02.2023 20:09
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    • 17.02.2023 20:10
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    YATSI NAMAZI KILINIŞI! Yatsı namazı selati vitir nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?

    Miraç Kandili yatsı namazı kılınışı, kandil gecesinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu önemli günde namaz kılarak ibadet etmek isteyenler ''Yatsı namazı selati vitir nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? Vitir vacip nasıl kılınır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet 17 Şubat 2023 il il yatsı namazı vakti ve diğer detaylar...

    YATSI NAMAZI KILINIŞI!

    Yatsı namazı nasıl kılınır, Vitir vacip ne demek kaç rekat soruları 17 Şubat'ta bugün idrak edilecek olan Miraç Kandili öncesi milyonlarca Müslüman tarafından araştırma konusu oldu. Hazreti Peygamberin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen bu gecede dualar okunacak, namazlar kılınacak. Peki Yatsı namazı selati vitir nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?

    VİTİR NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinden alınan bilgi şöyle:

    Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir.

    Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın" (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü'l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü'l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 426).
    Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).

        YATSI NAMAZI KILINIŞI: YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

        1. Rekat (Farz)

        Niyet edilerek namaza başlanır. Sonrasında tekbir getirilir ve ALLAHÜ EKBER denildikten sonra öncelikle Sübhaneke okunur.

        Eüzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Sonrasında ise Kuran-ı Kerimden en az üç ayet okunur.

        Allahü Ekber denilir ve Rüku'ya eğilirsiniz. Rükuda iken üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Sonrasında Rüku'dan doğrularak kalkarken "Semi Allahulimen Hamide'' denir. Tam olarak ayakta dik bir şekilde durduğunuz da ise Rabbena lekel Hamd" denir.

        Allahu Ekber denerek secdeye gidilir. Secdede iken üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahü ekber denilir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

        2. Rekat (Farz)

        Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkılırken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyamda iken Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidlir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Sonra "Allah'u Ekber" diyerek tekrar secdeye gidlilir. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve oturulur. Ettehıyyatü duası okunur. "Allah'u Ekber" denir ve kıyama geçilir.

        3. Rekat (Farz)

        Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir ve üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyama gelindiği zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Oturulur ve "Allah'u Ekber" denir. Tekrar secdeye gidilir ve secde de "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek ayağa kalkılır.

        4. Rekat (Farz)

        Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve tam olarak doğrulduğunuz zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur ve sonra tekrar "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir ve "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Ettehıyyatü okunur. Ardından Salli ve Barik duaları okunur. Son olarak Rabbena duaları okunur ve selam verilerek namaz bitirilir.

        FARZ NAMAZI VE SÜNNET NAMAZLARI ARASINDAKİ FARKLAR

        Yatsı namazının sünnetleri de benzer bir şekilde kılınır. 1. rekatları aynıdır. 2. rekatları aynıdır sadece son oturuş kısmında Ettehiyyatü duası okunduktan sonra ardından Salli ve Barik duaları da okunur. 3.rekata kalkınca tekrar Subhaneke ile başlanır ve fatiha suresinden sonra Kuran'dan Zamm-ı sure okunur. 4. rekatta da Fatiha suresinden sonra, Zamm-ı sure okunur. Farz namazı ile sünnet namazı arasındaki farklılıklar bu şekildedir.

            YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

            Yatsı namazı; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitr namazı olmak üzere toplamda 13 rekattan oluşmaktadır. Yatsı namazının en sonunda vitr namazı kılınır. Vitr namazı vacip olan bir ibadettir. Vacip ise farz olmasa bile yapılması zorunlu olan anlamına gelmektedir.

            VİTR NAMAZI

            Sadece yatsı namazının son sünnetinden sonra 3 rekat olarak kılınır. İlk iki rekat da bir farklılık yoktur. Farz namazı gibi kılınır. 3.rekatta ise Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. Tekbir alınır ve Kunut duaları okunur. Allahu Ekber denilir ve rükü'ya gidilir. Sonrası farz namazı gibi kılınır.

            YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

            Yatsı namazı, vakit girdiği andan itibaren kılınmaya başlanabilir. En geç imsak vaktine kadar kılınması gerekmektedir.
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            Haberler Haberler YATSI NAMAZI KILINIŞI! Yatsı namazı selati vitir nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?
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