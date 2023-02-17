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    • Haberler
    • 17.02.2023 09:30
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    • 17.02.2023 09:30
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    Miraç Kandili'nde 100 istiğfar nasıl çekilir? Miraç Kandili'nde 100 tövbe istiğfar çekilir mi? Kandilde okunacak dualar ve ibadetler...

    100 istiğfar nasıl çekilir sorusunun yanıtı merak ediliyor. 17 Şubat 2023 Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Miraç Kandili'nde 100 istiğfar nasıl çekilir? Miraç Kandili'nde 100 tövbe istiğfar çekilir mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili’nde 100 istiğfar nasıl çekilir?

    100 istiğfar nasıl çekilir sorusunun yanıtı merak ediliyor. 17 Şubat 2023 Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Miraç Kandili'nde 100 istiğfar nasıl çekilir? Miraç Kandili'nde 100 tövbe istiğfar çekilir mi? İşte detaylar...

    Miraç Kandili 17 Şubat 2023'te idrak edilecek. Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek gece olan Miraç gecesinde, müslümanlar namaz müjdesi ile müjdelenmiştir. Bu önemli gecede günahlarından pişman olarak Allah'a el açan müslümanlar, tövbe istiğfar ediyor. İstiğfarın en kısası ve en bilineni "Estağfirullah" demektir.

    100 İSTİĞFAR NASIL ÇEKİLİR?

    Günahlarından arındamak ve kusurlarını Allah'a açıklarayarak pişmanlıklarını dile getirmek amacıyla yapılan istiğfar Miraç kandilinde özellikle tavsiye edilir.

        100 İstiğfar duası: "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" şeklindedir. İstiğfar etmenin bir diğer yolu da "Estağfîrullah el'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" duasını okumaktır.

        İstiğfar eden kişinin şunları yapmaması gerekir:

        Pişmanlığını yaşadığı günahı bir daha işlememek

        Pişmanlığını açıkça samimi bir şekilde dile getirmek

        Günah işlememek için samimi bir çaba içerisinde olmak

        Bir başka kişiyle ilgiliyle o kişi ile helalleşmek
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        Haberler Haberler Miraç Kandili'nde 100 istiğfar nasıl çekilir? Miraç Kandili'nde 100 tövbe istiğfar çekilir mi? Kandilde okunacak dualar ve ibadetler...
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