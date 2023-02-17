Miraç Kandili'nde 100 istiğfar nasıl çekilir? Miraç Kandili'nde 100 tövbe istiğfar çekilir mi? Kandilde okunacak dualar ve ibadetler...

Miraç Kandili 17 Şubat 2023'te idrak edilecek. Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek gece olan Miraç gecesinde, müslümanlar namaz müjdesi ile müjdelenmiştir. Bu önemli gecede günahlarından pişman olarak Allah'a el açan müslümanlar, tövbe istiğfar ediyor. İstiğfarın en kısası ve en bilineni "Estağfirullah" demektir.