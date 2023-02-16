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    • Haberler
    • 16.02.2023 12:02
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    • 16.02.2023 12:27
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg deprem bölgesine gidecek"

    Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'de. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg'in gün içinde deprem bölgesine gideceğini belirten Çavuşoğlu, "NATO ilk andan itibaren destek için harekete geçti." dedi. Depremlerin ittifak topraklarında görülen en büyük afet olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, "İhtiyacınız olduğu her an NATO sizinle birliktedir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Stoltenberg deprem bölgesine gidecek

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'de. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    "STOLTENBERG DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK"
    Stoltenberg'in gün içinde deprem bölgesine gideceğini belirten Çavuşoğlu, "NATO ilk andan itibaren destek için harekete geçti." dedi.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

    Sayın Genel Sekreter bugün Cumhurbaşkanımızla da görüşecek. Görüşmeden sonra deprem bölgesini ziyaret edecekler. NATO'nun sağlayacağı barınma merkezlerinin de hazırlıklarını yerinde görmüş olacak. Kendilerine ve tüm müttefiklerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

    Her zaman olduğu gibi bugün öncelikli konumuz değil ama İsveç ve Finlandiya'nın kendilerinden beklentilerimizi de bir kere daha bugün vurguladık. Her iki ülkenin atması gereken adımlar var. Özellikle İsveç'in. Son zamanlardaki provokasyonlar hiç faydalı olmadı. NATO faaliyetlerine verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biriyiz.


        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu ittifak topraklarında gördüğümüz en büyük afet. İhtiyacınız olduğu her an NATO sizinle birliktedir." ifadelerini kullandı.



        Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

        Bugün yıkıcı deprem sonrası Türkiye ve Suriye'deki yıkımdan sonra birlik mesajı vermek için buradayım. İttifakın kuruluşundan bu yana gerçekleşen en büyük doğal afet. Türk halkına taziyelerimi iletiyorum. Türk acil durum müdahale ekiplerinin çabalarını takdir ediyoruz. Bu hafta yapılan toplantıda da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk.

        NATO müttefikleri desteğini sürdürecek. Askeri uçuşlar sürüyor. Gece gündüz uluslararası uçaklar TürkiyE'ye yardım taşıyor. Arnavutluk, Kanada, Almanya gibi diğer müttefikler ise finansal ve diğer yardımları sağlıyor. Vatandaşlar milyonlarca euroluk bağış topluyor. Finlandiya ve İsveç'in de desteği vurgulamak istiyorum. İsveç uluslararası bir bağış organizasyonu düzenleyeceğini duyurdu Mart ayında. Geçici barınma merkezleri kuracak. Bunların hepsi sırf bir can daha kurtarabilmek için.

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