Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg deprem bölgesine gidecek"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Sayın Genel Sekreter bugün Cumhurbaşkanımızla da görüşecek. Görüşmeden sonra deprem bölgesini ziyaret edecekler. NATO'nun sağlayacağı barınma merkezlerinin de hazırlıklarını yerinde görmüş olacak. Kendilerine ve tüm müttefiklerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Her zaman olduğu gibi bugün öncelikli konumuz değil ama İsveç ve Finlandiya'nın kendilerinden beklentilerimizi de bir kere daha bugün vurguladık. Her iki ülkenin atması gereken adımlar var. Özellikle İsveç'in. Son zamanlardaki provokasyonlar hiç faydalı olmadı. NATO faaliyetlerine verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biriyiz.