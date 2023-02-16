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    • Haberler
    • 16.02.2023 15:28
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    • 16.02.2023 15:28
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    Miraç Gecesi ne oldu, neler yaşandı? Miraç Kandili'nin önemi nedir, bu gece neler oldu? Kandilde neler yapılır, ibadetleri nelerdir?

    Miraç Kandili İslam alemi tarafından 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Mübarek Miraç Kandili'nde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Miraç Gecesi ne oldu, neler yaşandı? Miraç Kandili'nin önemi nedir, bu gece neler oldu? Kandilde neler yapılır, ibadetleri nelerdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Miraç Gecesi ne oldu, neler yaşandı?

    Mübarek Miraç Kandili'nde ibadetler yerine getirilecek ve tüm huzuruyla idrak edilecek. Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak duaların neler olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Miraç Gecesi ne oldu, neler yaşandı? Miraç Kandili'nin önemi nedir, bu gece neler oldu? Kandilde neler yapılır, ibadetleri nelerdir? İşte detaylar...

    MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR

    Recep ayının son günlerine gelinirken Miraç Kandili gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bu gecenin önemine dair araştırmalar da yapılacak. Miraç Kandili nedir, anlamı ve önemi nelerdir?

    İşte detaylar;

    Miraç Kandili Olayı Nedir? Bu Gece Ne Oldu?

    Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

    İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir.

        Miraç Kandili Anlamı Ve Önemi

        Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

        Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

        Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

        Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

        Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

        Miraç Kandili'nde Neler Yapılır?

        *Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

        *Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

        *Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

        *Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

        *Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

        *Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

        *Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

        Miraç Kandili Ne Zaman?

        Miraç Kandili Recep ayının 27. gecesine denk gelir. Bu yıl 17 Şubat'ta idrak edilecek.
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