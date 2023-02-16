Mübarek Miraç Kandili'nde ibadetler yerine getirilecek ve tüm huzuruyla idrak edilecek. Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak duaların neler olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Miraç Gecesi ne oldu, neler yaşandı? Miraç Kandili'nin önemi nedir, bu gece neler oldu? Kandilde neler yapılır, ibadetleri nelerdir? İşte detaylar...
MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR
Recep ayının son günlerine gelinirken Miraç Kandili gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bu gecenin önemine dair araştırmalar da yapılacak. Miraç Kandili nedir, anlamı ve önemi nelerdir?
İşte detaylar;
Miraç Kandili Olayı Nedir? Bu Gece Ne Oldu?
Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir.