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    • Haberler
    • 16.02.2023 16:32
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    • 16.02.2023 16:32
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    En faziletli Miraç ibadetleri! Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dua hangisi? Miraç ne demek? Miraç gecesi dilek duası!

    Miraç gecesi Müslümanlar tarafından ibadetlerle ve dualarla idrak ediliyor. İslam alemi için mübarek günlerden birisi olan Miraç Kandili gecesinde neler yaşandığı ve önemi merak edilmeye başlandı. Peki, Miraç ne demek, önemi nedir? En faziletli Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dua hangisi? İşte tüm soruların cevabı...

    takvim.com.tr
    Miraç ne demek? En faziletli Miraç ibadetleri!

    Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği, Allah katına çıktığı ve müminlere müjdelerle döndüğü bu önemli günde Müslümanlar ibadelerini yerine getirecek. Bu yıl açıklanan takvime göre Miraç Kandili 17 Şubat günü,Cuma gününü Cumartesi bağlayan gece ihya edilecek. Peki, Miraç ne demek? Miraç Kandili'nin anlam ve önemi nedir? Miraç gecesinin faziletleri nelerdir? Miraç Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? İşte merak edilenler!

    MİRAÇ KELİME ANLAMI NEDİR?

    Miraç kelime manası olarak "yükselmek, yukarı çıkmak" anlamlarına gelir. Miraç Kandili ise, Peygamber Efendimiz (SAV)'in Mekke döneminde bir gece Allah'ın (CC) daveti üzerine gerçekleşen, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuk ve mucizevî bir buluşma olarak tanımlanır.

    Temaşa etmek: Bakmak, seyretmek

    MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

    Fikriyat'ın haberine göre, Peygamber Efendimiz (SAV) çok sevdiği iki sahabesinin vefatı ile oldukça müteessir olmuştu. İslam'a yaptığı onca davete rağmen müşriklerin bitmek bilmeyen inadı, zulüm ve ezalarından dolayı yeryüzü kendisine dar gelmeye başlamıştı.

    Allah-u Teâla hem Peygamber Efendimizi (SAV) teselli etmek için, hem de karşılaştığı zorlukların benzerini kendisinden önceki peygamberlerin de yaşadığını yakinen idrak edebilmesi için İsra-Miraç gecesinde Hz. Muhammed'i (SAV) diğer nebilerle buluşturdu. Aralarında mahiyetini bilmediğimiz bir perde var olmak üzere, âlemler ötesi bir mekânda kendisi ile görüşme sağlamıştır.

    Hz. Ebubekir'in sıddıkiyetini gösteren hadise: Miraç

    Ayrıca Miraç'tan dönen Peygamber Efendimiz (SAV), müşriklere Mescid-i Aksa'ya gittiğini, namaz kılıp döndüğünü söylediğinde inanmamışlardır. Peygamber Efendimizin (SAV) böyle söylediğini duyan Hz. Ebubekir (RA) ise ''Eğer O söylediyse doğrudur'' diyerek O'na olan sadakat ve bağlılığını göstermiştir. Bu yüzden Miraç hadisesi dolayısıyla bize sadakat ve teslimiyeti öğreten bir ders niteliği de taşır.

    MİRAÇ HADİSESİ NASIL OLMUŞTUR?

    Peygamber Efendimiz (SAV), Mekke döneminde iken Allah'ın (CC) daveti üzerine, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmek için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya hikmetli bir yolculuk yapar.

    Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde geçer.

    ''Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.''

    İsra Suresi, 1. Ayet

        PEYGAMBERİMİZ MİRAÇ'TA NASIL İLERLEDİ?

        İbn İshâk ve İbn-i Sad gibi İslami kaynaklarda geçtiğine göre Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), sahradan semaya olan yolculuğunun bir kısmını Burak ile bir kısmını ise Cebrail (AS) ile gitmiştir.

        Burak: Miraç gecesi Peygamber Efendimizi (SAV) taşıdığı hadislerde rivayet edilen binek.

        Miraç gecesinin faziletleri nelerdir?

        Mübarek gün ve geceler müminlere rahmet, mağfiret, rızık kapılarının sonuna kadar açıldığı vakitlerdir. Allah Teala Mü'min suresinde, "Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!" buyurmaktadır.

        (Mü'min, 60)

        Mümin suresini okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

        Peygamber Efendimiz de (SAV) bir hadis-i şeriflerinde; "Dua ibadettir." buyurarak duanın önemine dikkat çeker.

        (Ebû Dâvûd, Vitir 23. Tirmizî, Daavât 1.İbni Mâce, Duâ 1)

        RAHMET VE ŞEFKAT MEVSİMİ

        İnsanoğlu yapısı gereği unutkandır. Hayat ise büyük bir koşturmaca hali. Üç aylar ve içerisinde barındırdıkları mübarek gün ve geceler, bizlere Hak Teala'yı hatırlamak, ona dua etmek ve tazimde bulunmak için büyük bir fırsattır. Unutmayalım ki Allah (CC) kendisine yönelen kullarını boş çevirmez.

        Bahar mevsiminin yeryüzü için çok verimli ve bereketli bir zaman dilimi olması gibi müminler için de; cuma günleri, Kadir Gecesi, Regaip Kandili ve Miraç Kandili gibi mübarek günler Allah'ın (CC) rahmet, şefkat ve mağfiretinin feyz ve fazilet olup müminlere dağıtıldığı günlerdir.

        MİRAÇ KANDİLİ'Nİ NASIL İHYA ETMELİYİZ?

        Zaman geri gelmeyen nimetlerden biridir. İnsan ömrünün her anı kıymetlidir bu yüzden. Fakat bazı zaman dilimleri vardır ki, önemleri diğerlerinden daha fazladır. Bunlardan biri de kandil geceleridir. Bu mukaddes geceler, gönüllerimizi aydınlatan ışık gibidir. Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.

        Recep ayının 27. gecesi pazarı pazartesiye bağlayan gece, Miraç Kandili'dir. Bu mübarek gecede yüce Allah rahmet ve mağfiretini müminler üzerine dağıtır.

        Miraç Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?

        Yılın belli zamanlarında denk geldiğimiz bu hususi günleri iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle Peygamber Efendimiz (SAV)'in Allah (CC) ile hususi görüşme yaptığı Miraç Kandili'ni mümkün olduğunca ibadet ile geçirmeliyiz.

        Mutat olduğu üzere, akşam namazı ile başlayan Miraç gecesinde de vakit namazlarımızı cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz. Namazlarımızı gidebiliyorsak camide, gidemiyorsak aile efradımız ile evde cemaatle kılmalıyız.

        Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

        "Bir kimsenin câmide cemaatle kıldığı namaz, işyerinde ve evinde kıldığı namazdan yirmi küsur derece daha sevaptır. Şöyleki bir kişi güzelce abdest alır, sonra başka hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere câmiye gelirse, câmiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Câmiye girince de, namaz kılmak için orada durduğu sürece, tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler:

        Allahım! Ona merhamet et!

        Allahım! Onu bağışla!

        Allahım! Onun tövbesini kabul et! diye ona dua ederler."

        (Buhârî, Salât 87, Ezân 30, Büyû` 49; Müslim, Tahâret 12, Mesâcid 272. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 48)

        Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

        Miraç Kandili gecesinde güneş doğana kadar yani sabah namazının vakti çıkana kadar ibadet etmek faziletlidir. Eğer sabaha kadar ibadet etmeye gücümüz yetmez ise yatmadan önce Kur'an, namaz, dua salavat gibi ibadetlerle vakit geçirip dinlenmek için uykuya öyle geçebiliriz.

        Vakit girmeden önce kalkıp teheccüt namazı kılmak ve dua edip, sabah namazını eda etmek efdaldir.
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        Haberler Haberler En faziletli Miraç ibadetleri! Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dua hangisi? Miraç ne demek? Miraç gecesi dilek duası!
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