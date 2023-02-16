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    • Haberler
    • 16.02.2023 08:20
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    • 16.02.2023 08:20
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    1 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI! Ahıska Türkleri kimdir, nerede? 1 milyon dolar ne kadar, kaç TL? Türkiye Ahıska Birliği Başkanı kimdir?

    Ahıska Türkleri Derneği tarafından yapılan bağış sosyal medyada gündem oldu. 1 milyon TL bağışlayan Ahıska Türkleri hakkında detaylar merakj ediliyor.

    takvim.com.tr
    1 milyon dolar ne kadar, kaç TL? Türkiye Ahıska Derneği Başkanı kimdir?

    Ahıska Türkleri Derneği tarafından yapılan bağış sosyal medyada gündem oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ahıska Türkleri kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Ahıska Türkleri kimdir? Ahıska Türkleri nerede? İşte detaylar...

    AHISKA TÜRKLERİ GERÇEK TÜRK MÜ?

    Ahıska Türkleri etnik olarak Kıpçak Türklerindendir. Toplam nüfusunun 350.000-400.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin nüfus sayımlarında Ahıska Türkleri için "Türkler" terimi kullanılmaktadır.

    AHISKA DERNEĞİ NE KADAR BAĞIŞLADI?

    1 milyon dolar 18 milyon TL ediyor.

        AHISKA TÜRKLERİ KİMDİR?

        Ahıska Türkleri, Gürcistan'ın güneybatı ucunda, merkezi Ahıska (Ahaltsihe) olan Mesheti bölgesinde yaşayan Müslüman nüfusa 20. yüzyılın ikinci yarısında verilen addır. Bölgenin adından dolayı Meshet Türkleri ya da Mesket Türkleri ve Türkçede bölgenin adının Misketya biçiminde yanlış yazılmasından dolayı Misket Türkleri olarak da adlandırılmaktadır. Bu farklı adlandırmalar "Ahıska Türk'ü" teriminin yeni olmasından ve tarihsel kaynaklarda yer almamasından kaynaklanmaktadır.

        Bugün Ahıska Türkleri, II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan zorunlu sürgünler nedeniyle eski Sovyetler Birliği'ne (Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de) geniş bir şekilde dağılmış durumdalardır.

        O zamanlar Sovyetler Birliği, Türkiye'ye yönelik bir baskı kampanyası başlatmaya hazırlanmakta ve Joseph Stalin, Ahıska'da Sovyetler'in niyetlerine düşman olması muhtemel stratejik Türk nüfusunu temizlemek istemektedir. 1944'te Ahıska Türkleri, Türkiye sınırından akrabalarıyla iş birliği yapıp kaçakçılık, haydutluk ve casusluk yapmakla suçlanmıştır.

        Joseph Stalin tarafından 1944'te Gürcistan'dan kovulmuşlar, sınır dışı edilmeden önce ve sonra ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalmışlardır. Yaklaşık 115.000 Ahıska Türkü Orta Asya'ya sürülmüş ve daha sonra sadece birkaç yüzü Gürcistan'a dönebilmiştir. 1990 yılında Ukrayna'ya göç edenler, mevsimlik işçilerin yaşadığı gecekondu kasabalarına yerleşmişlerdir.
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