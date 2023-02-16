1 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI! Ahıska Türkleri kimdir, nerede? 1 milyon dolar ne kadar, kaç TL? Türkiye Ahıska Birliği Başkanı kimdir?

Ahıska Türkleri Derneği tarafından yapılan bağış sosyal medyada gündem oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ahıska Türkleri kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Ahıska Türkleri kimdir? Ahıska Türkleri nerede? İşte detaylar...
AHISKA TÜRKLERİ GERÇEK TÜRK MÜ?
Ahıska Türkleri etnik olarak Kıpçak Türklerindendir. Toplam nüfusunun 350.000-400.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin nüfus sayımlarında Ahıska Türkleri için "Türkler" terimi kullanılmaktadır.
AHISKA DERNEĞİ NE KADAR BAĞIŞLADI?
1 milyon dolar 18 milyon TL ediyor.