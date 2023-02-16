Miraç gecesi süte okunacak dualar, sureler nelerdir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Diyanet'e göre süte Yasin okuyup içmek mi gerekir?

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR NELER?

Miraç kandilinde süt içecekler için bir hadis-i şerifte, "Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin." tavsiyesi verilir."Sizden biriniz yemek yerse şöyle desin: Allah'ım, bize ondan daha hayırlısını yedir, bize ondan daha hayırlısını yedir, eğer kendisine süt içirilirse: Allah'ım bunda bize mübarek kıl, desin. ve bize ondan bir parça ekle, çünkü ondan bir tane yoktur."Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).Peygamberimiz kendisine süt ikram eden bir gence de şöyle dua etti:.

"Allah'ım! Onu gençliği üzere yaşat." Bu duanın bereketiyle o kişi saçına ak düşmeden 80 sene yaşadı...