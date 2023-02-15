Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 16.02.2023 08:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2023 08:30
    ABONE OL

    NİHAT HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA! 2023 Fitre ne kadar, kimlere verilir? FİTRE ZEKAT ne zaman verilir, erken verilir mi?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 fitre miktarını erken duyurdu. 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yaşanmasının ardından milyonlarca yardım deprem bölgesine gidiyor. İşte Nihat Hatipoğlu'nun fitre açıklaması...

    takvim.com.tr
    2023 Fitre ne kadar, kimlere, ne zaman verilir?

    2023 Fitre miktarı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 fitre miktarını erken duyurdu. 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yaşanmasının ardından milyonlarca yardım deprem bölgesine gidiyor. Nihat Hatipoğlu Türkiye Tek Yürek ortak yayınında açıklamalarda bulundu. İşte 2023 fitre miktarı ve detaylar...

    FİTRE NE KADAR 2023?

    Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 yılı fitre miktarıNI da açıklandı. Buna 2023 yılı fitre miktarı 70 TL olarak belirlendi.

    RAMAZANDAN ÖNCE FİTRE VERİLİR Mİ?

    Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantı sonrasında aldığı kararla vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

    Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesinin caiz olup olmadığı sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.

        FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

        Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

        Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

        FİTRE KİMLERE VERİLİR?

        Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

        Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

        a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

        b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

        c) Eşine,

        d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

        e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

        Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

        FİTRE NASIL BELİRLENİR?

        Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

        Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

        Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
        Haberler Haberler NİHAT HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA! 2023 Fitre ne kadar, kimlere verilir? FİTRE ZEKAT ne zaman verilir, erken verilir mi?
            SON DAKİKA