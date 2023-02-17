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    • Haberler
    • 17.02.2023 08:00
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    • 17.02.2023 08:00
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    17 Şubat 2023 Cuma Yalı Çapkını yayınlanacak mı, fragman ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 21. bölüm bu hafta var mı? Star TV, Youtube...

    Tüm Türkiye tek yürek olarak, yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Bu süre içerisinde spor müsabakaları ve diziler ara verdi. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak. İşte detaylar.

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 21. bölüm bu hafta var mı?

    Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası hem diziler hem de spor müsabakalarına ara verildi. Spor müsabakalarının ne zaman bşlayacağı netleşirken, gözler dizilere çevrildi. En sık aratılanlar arasında ise Yalı Çapkını ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yalı Çapkını 21. bölümün 24 Şubat 2023 günü yayınlanması bekleniyor.

    YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

    Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.

        Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

        OYUNCULAR

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer
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        Haberler Haberler 17 Şubat 2023 Cuma Yalı Çapkını yayınlanacak mı, fragman ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 21. bölüm bu hafta var mı? Star TV, Youtube...
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