FETÖ'den yargılanan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın 22,5 yıl hapsi istendi

Örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı Kaya'nın, örgütün yargı yapılanmasındaki en önemli 9 isimden biri olduğu ve Yargıtaya seçilecek üyelerin belirlenmesinde rol oynadığı belirtiliyor.

Yargılama aşamasında dinlenilen tanıklar, "2010 Anayasa değişikliği sonrasında oluşan HSYK tarafından Yargıtay ile Danıştaya seçilecek yeni üyelerin belirlenmesi için yapılan toplantıda Kaya'nın evinde kurulan projeksiyona yansıtılan fotoğraflardan cemaat mensubu yüksek yargı üyelerinin belirlendiğini" anlatmıştı.