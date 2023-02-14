FETÖ'den yargılanan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın 22,5 yıl hapsi istendi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Kaya ve avukatı hazır bulundu.
Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan savcı, celse arasında sunduğu esas hakkındaki görüşü doğrultusunda Kaya'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Kaya, tutukluluğunun cezaya dönüştüğünü ve sağlık sorunları bulunduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.
Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunma için süre verilmesini talep etti.
Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesi talebini kabul etti ve Kaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Davanın görülmesine 28 Şubat'ta devam edilecek.