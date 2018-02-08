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'nün aranan kritik ismi yakalandı

Firari eski Genel Sekreteri , Çanakkale'de 'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

FETÖnün aranan kritik ismi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu () Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari , Çanakkale'de yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının firari şüphelilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında kentte FETÖ'nün gaybubet evleri belirlendi.
Başsavcılığın kararı üzerine 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya da yakalandı.



Gaybubet evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kaya, işlemleri için emniyete götürüldü.

​FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti.


Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise ifadesinde, örgütle Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya'nın evindeki toplantılara katıldığını belirtmişti. Tosun, Yargıtay üyesi olduktan sonra da Kaya'nın organize ettiği toplantılarda yer aldığını söylemişti.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 08:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vefa vefa

şerefsizler, aylığını devletten alıyorsun ama feto denen papaza hizmet ediyordun ondan sonrada cennete gitmenin hazırlığını yapıyorsun. devlete millete ihanetin karşılığı cennet değil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.02.2018 11:19
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