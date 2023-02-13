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    • Haberler
    • 13.02.2023 10:55
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    • 13.02.2023 10:55
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    Çağdaş Çankaya ve eşi hayatını kaybetti! Çağdaş Çankaya kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşındaydı? Kuruluş Osman'ın oyuncusundan acı haber!

    Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, çok sayıda can aldı. Türkiye bir yandan kaybettiği canlarına ağlarken, bir yandan bir umut hala enkaz altındaki vatandaşların canlı çıkabilme ihtimaline tutunuyor. Peki, Çağdaş Çankaya kmdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’ın oyuncusundan acı haber!

    İki şiddetli deprem ile sarsılan ülkemizde enkaz altında olan vatandaşlarına ulaşmak için gece gündüz demeden uğraşıyor. O isimlerden biri de oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris'di. Kuruluş Osman dizisinde yer alan Çağdaş Çankaya'nın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Peki, Çağdaş Çankaya kimdir? Çağdaş Çankaya kaç yaşında? İşte detaylar...

    Oyuncu Çağdaş Çankaya ve eşi müzisyen Zilan Tigris Diyarbakır'da günlerdir enkaz altındalardı. Oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Ofis Semti'nde yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazındaydı.

    Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Ofis Semti'nde yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybetti.

        Ermeni asıllı Zilan Tigris, farklı dillerde seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiriyordu.

        Çankaya ve Tigris'in bulunduğu apartmandan ses gediği için umutlar son ana kadar tükenmemişti.

        Ancak bugün acı haber geldi. Soğuk hava nedeniyle daha fazla dayanamayan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
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        Haberler Haberler Çağdaş Çankaya ve eşi hayatını kaybetti! Çağdaş Çankaya kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşındaydı? Kuruluş Osman'ın oyuncusundan acı haber!
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