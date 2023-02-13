Çağdaş Çankaya ve eşi hayatını kaybetti! Çağdaş Çankaya kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşındaydı? Kuruluş Osman'ın oyuncusundan acı haber!

İki şiddetli deprem ile sarsılan ülkemizde enkaz altında olan vatandaşlarına ulaşmak için gece gündüz demeden uğraşıyor. O isimlerden biri de oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris'di. Kuruluş Osman dizisinde yer alan Çağdaş Çankaya'nın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Peki, Çağdaş Çankaya kimdir? Çağdaş Çankaya kaç yaşında? İşte detaylar...