Depremde yaralanan 49 kişi askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

HASTANELERE KALDIRILDI

Adana'da enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 49 depremzede ve 25 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-135 askeri nakliye uçağı ile saat 04.00 sıralarında İstanbul'a getirildi.