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    • Haberler
    • 14.02.2023 09:01
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    • 14.02.2023 09:01
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    Uzaktaki sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü notları! Komik, flörte, nişanlıya, sevgiliye uzun mesajlar! Eski sevgiliye Sevgililer Günü mesajları!

    14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2023! Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize yollayabileceğiniz en anlamlı, yeni, resimli Sevgililer Günü mesajlarını derledik. İşte kadın-erkek sevgiliye anlamlı, kısa uzun Sevgililer Günü mesajları, notları...

    takvim.com.tr
    Eski sevgiliye Sevgililer Günü mesajları!

    14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2023! Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize yollayabileceğiniz en anlamlı, yeni, resimli Sevgililer Günü mesajlarını derledik. İşte kadın-erkek sevgiliye anlamlı, kısa uzun Sevgililer Günü mesajları, notları...

    SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

    O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum, titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum, dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum, öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum... Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın. Seni çok seviyorum...

    Sana bütün şarkı sözlerini yazıp göndermek isterdim. Ancak hiçbirisi ne sana olan aşkımı anlatmaya yeter ne senin güzelliğini ne de sana olan sevgimi tarif etmeye yeter. Hiçbir mesaja sığmayacak kadar sonsuz bir sevgi bu. Seninle nice mutlu sevgililer günlerine birtanem. Hep yanında olacağım.

    İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu... Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

    Güzel olan her şeyin tarifisin benim için. Aşkı yeniden tanımlayan, hayatı sevdiren kişisin. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım."

    Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

    Karanlıktaki gün ışığım, kalbimin atma nedenim, nice mutlu sevgililer günlerine. Hayatın her anını seninle paylaşmak istiyorum.

    Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…

    Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!

    Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

    Sevgilim yarınlarımın sıcak sabahı, sıcak sabahlarımın yarınlarısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

    Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

    Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım... Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım...

    Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

    Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

    Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

        Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

        Yağmurdan sonraki toprak kokumsun, her zaman mutluluğu ve huzuru seninle hissediyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

        Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

        Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesen de görmesen de sevmesen de en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

        Her gün tuzlu kahve yapsan keyifle içerim. Sonu güzel biter çünkü bilirim. Nice sevgililer günlerine her şeyim.

        Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hanı en güzel aşklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.

        Her sabah uyanıp sana aşık olduğumu hissetmek hayatım boyunca vazgeçmeyeceğim bir mutluluk. Belki bugün yanında değilim ama bundan sonraki hiçbir günü senden ayrı geçirmek istemiyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun, seni çok seviyorum kalbim.

        Kalbin kadar ellerin de sıcak sevgilim, ellerini tutunca kalbim ısınıyor. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

        Sevdiğim ikinci kadınsın sen, ilki doğarken ağlattı. Sen ise yaşamın anlamı oldun. Seninle birlikte geçireceğimiz nice mutlu sevgililer günlerine bebeğim.

        Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

        Sana sarıldığım gün en mutlu gündü benim için. Senin duygularında karşılık bulmak tarifsizdi. Her gün sevgililer günümüz olsun birtanem. Hasretimle sarılıyorum sana.

        Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!

        Yüzüne bakarken hala biraz mahcup biraz utangaç bakıyorum. O kadar güzelsin ki, fındık burnun, elma yanakların, denizleri kıskandıracak masmavi gözlerin… Sana bakmaya doyamıyorum. Doyamayacağım. İyi ki varsın sevgilim, sevgililer günümüz kutlu olsun.

        KISA VE UZUN, ANLAMLI, DUYGUSAL, ROMANTİK EN GÜZEL 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Sen hayatımda olduğun sürece benim için her gün sevgililer günü, seninle mutluyum ben, seninle huzurluyum, seninle yaşam doluyum. Senin olmadığın bir gün hayal etmek bile yüreğimi yaralar. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

            Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum... Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..
            Seninle başladı gülmek, seninle yaşamda yol almayı öğrendim. Biricik sevgilim. 14 Şubat bizim günümüz, kutlu olsun!

            Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk'a hudut çizilmiyor sevdiğim. Sevgililer günün kutlu olsun.

            Bana getirdiklerin için şükrederek geçiyor günlerim. Hayatımı renklendirdiğin için öylesi mutluyum ki anlatmaya yetmiyor kelimelerim. Sevgililer Günün kutlu olsun.

            Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

            Yollarımız şu hayatta kesişmeseydi nefes alamaz, sensiz yaşayamazdım. İyi ki varsın sevgilim, nice 14 Şubat kutlamalarına!

            Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler, insanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

            Sana olan aşkımı bir güne sığdıramam. Ne Sevgililer Günü yeter bana ne tanışma yıl dönümümüz ne doğum günleri. Benim olduğun her gün için sadece mutluluk diyebilirim.

            Aşkın tarifi yok bende, hoş geldin sevgilim kalbime. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

            Benim olman için çok çaba sarf ettim. Uğraşlarımın meyvesi olarak kollarımdasın şimdi. İnanmak çok güç, böylesi bir güzelliği yakaladım. Sevgililer Günün kutlu olsun.

            Sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor, ama bil ki gerçeğini gözlerinin içine bakarak vermek isterdim ve seni sevdiğimi fısıldamak... Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun...

            Sevgililer Günümüz kutlu olsun, senin için neler yaparım bir bilsen. Mesela bir kucak gül de bir oda dolusu hediye de yetmiyor bendeki aşkı anlatmak için sevgilim, aslında daha fazlası gerek.

            Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını.

            Bir masal anlatıyor gibiyim sana, geçerken günlerimiz. Sonra aylar oluyor yıllar oluyor ve ömrümü önüne seriyorum. Sevgililer Günü bin defa seni sevdiğim bir milat gibi…

            Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

            Hayalinle geçen günlerin ardından kavuşmak ne güzel bir bilsen… Senin sesine, ellerine, gülüşüne hasret kaldığım günlerin ardından Sevgililer Günü bizim için adeta cennet bahçesi.

            Bir melek var içinde dünyanın en güzel insanısın. Sevgilim benim için hayatın anlamısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

                Bir nehir gibi akıyor yaşamımız bir arada. Seninle başlıyor ve seninle bitiyor günlerim. Başka ne isteyebilirim? Nice 14 Şubatlara!

                Sen benim hayatımda olduğun sürece ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir... Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum...

                Güllerin üstünde biriken yağmur damlaları gibi narin sevgilim… Seninle olmak tattığım en büyük mucize. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

                Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

                Birbirimizi ilk gördüğümüz anda başlayan bir film, bir masal bu, aşkımız. Daima güzel günlere koşacağımızı, her sıkıntıyı paylaşacağımızı hissederek seninle güçleniyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun.

                Aşkım, Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama sevgim hep seninle. Seni çok özledim. Mutlu yıllar.

                Sevgililer Günü seninle anlam kazandı, günlerim güneşle ve gecelerim ayla aydınlandı. Seninle başladım bu hayale, seninle güzelleşti her şey. 14 Şubat Sevgililer Günün kutlu olsun.

                Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyor mu diye, baksan kaçacak sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek.

                Güzel günleri, zor zamanları, başlangıçları paylaşarak büyüyoruz. Daima el ele her şeyin üstesinden geleceğimizi bilmenin mutluluğuyla Sevgililer Gününü kutlarım. İyi ki varsın.
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                Haberler Haberler Uzaktaki sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü notları! Komik, flörte, nişanlıya, sevgiliye uzun mesajlar! Eski sevgiliye Sevgililer Günü mesajları!
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