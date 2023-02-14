Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım: "Adını tarihe altın harflerle kazıdı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı.



Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/rLuarqpoqP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2023