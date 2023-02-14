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    • Haberler
    • 14.02.2023 09:30
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    • 14.02.2023 09:30
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    Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım: "Adını tarihe altın harflerle kazıdı"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adını tarihe altın harflerle kazıdı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Haberler Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım: "Adını tarihe altın harflerle kazıdı"
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